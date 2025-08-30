  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Foto

Hollywood Savaşın Hizmetinde: Kahramanları Yansıtmak mı, Gerçekleri Gizlemek mi?

30 Ağustos 2025 - 16:36
News ID: 1721869
Hollywood Savaşın Hizmetinde: Kahramanları Yansıtmak mı, Gerçekleri Gizlemek mi?

Hollywood yapımı "Warfare 2025" filmi, ilk bakışta heyecan verici ve gerçekçi bir savaş filmi gibi görünse de, aslında Amerikan askerlerinin olumlu bir şekilde yansıtılması için bir propaganda aracıdır.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Filmin yönetmenlerinden biri olan Rey Mendoza, Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri'nde görev yapmış ve film, onun Irak’taki gerçek deneyimlerine dayanarak yapılmıştır. Bu durum, filmin ister bilinçli, ister bilinçsiz olarak Amerikan askerlerini kahraman ve mağdur bir şekilde sunmasına yol açabilir.

Filmin hikayesi, Irak'taki Ramadi'deki bir çatışma sırasında, bir grup Amerikan özel kuvvetlerinin bir evi ele geçirerek istihbarat operasyonu yapma görevine başlamalarını konu alıyor. Üst katlarda, yerel bir aileyle karşılaşan askerler, onlarla iyi ilişkiler kurarak huzuru sağlamaya çalışırken, düşmanın saldırıları şiddetlenince, Amerikan askerlerinin misyonu kanlı bir çatışmaya dönüşür.

Warfare 2025, yüzeyde bir anti-propaganda ve gerçekçi bir film gibi dursa da, derinlerde, Amerika'nın savaş hakkındaki resmi anlatısını pekiştirebilecek mesajlar taşır. Bu tür propaganda, doğrudan sloganlardan daha yumuşak ve etkili bir şekilde çalışır çünkü izleyicinin duygularına hitap eder.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha