Hollywood Savaşın Hizmetinde: Kahramanları Yansıtmak mı, Gerçekleri Gizlemek mi?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Filmin yönetmenlerinden biri olan Rey Mendoza, Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri'nde görev yapmış ve film, onun Irak’taki gerçek deneyimlerine dayanarak yapılmıştır. Bu durum, filmin ister bilinçli, ister bilinçsiz olarak Amerikan askerlerini kahraman ve mağdur bir şekilde sunmasına yol açabilir.

Filmin hikayesi, Irak'taki Ramadi'deki bir çatışma sırasında, bir grup Amerikan özel kuvvetlerinin bir evi ele geçirerek istihbarat operasyonu yapma görevine başlamalarını konu alıyor. Üst katlarda, yerel bir aileyle karşılaşan askerler, onlarla iyi ilişkiler kurarak huzuru sağlamaya çalışırken, düşmanın saldırıları şiddetlenince, Amerikan askerlerinin misyonu kanlı bir çatışmaya dönüşür.

Warfare 2025, yüzeyde bir anti-propaganda ve gerçekçi bir film gibi dursa da, derinlerde, Amerika'nın savaş hakkındaki resmi anlatısını pekiştirebilecek mesajlar taşır. Bu tür propaganda, doğrudan sloganlardan daha yumuşak ve etkili bir şekilde çalışır çünkü izleyicinin duygularına hitap eder.