WSJ: Trump, Ulusal Güvenlik Konseyini devre dışı bıraktı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, göreve başlamasının ardından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinin dış politika kararlarındaki etkisini ciddi ölçüde azalttı.

Habere göre, Trump döneminde UGK’nin personel sayısı 400’den 150’nin altına indirildi. Trump, mayıs ayında Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’ı görevden alarak yetkilerini Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya devretti.

WSJ, önceki başkanların Konseyi dış politika ilkelerini hazırlama ve başkanın kararlarını diğer ülkelerin tutumlarıyla uyumlu hale getirme konusunda yetkilendirdiğini belirtti. Buna karşılık Trump’ın daha dar bir danışman ekibiyle çalıştığı ifade edildi.

“Sadece işimizi yapmak istiyoruz”

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Levitt, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Önceki yönetimler herkese danışmak isteyebilirdi ama biz kimsenin incinip incinmediğiyle ilgilenmiyoruz. Biz sadece işimizi yapmak istiyoruz,” dedi.

Görevden alınmanın arkasındaki Signal skandalı

Ocak ayında görevine başlayan Waltz, mart ayında ortaya çıkan bir skandalın ardından görevinden ayrıldı.

The Atlantic dergisinin genel yayın yönetmeni Jeffrey Goldberg, yanlışlıkla Signal uygulamasındaki bir sohbet grubuna eklenmişti.

Söz konusu grupta, Ensarullah’a karşı planlanan bir askeri harekâtın tartışıldığı ortaya çıktı. Goldberg, hem gruba dahil edildiğini hem de bazı mesajları kamuoyuyla paylaştı.

Waltz, Goldberg’ü tanımadığını ve telefon numarasını bilmediğini belirtse de sorumluluğu üstlendi.

Görevden ayrıldıktan sonra ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğine aday gösterilen Waltz’ın bu ataması henüz kesinleşmedi.