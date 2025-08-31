Ensarullah Lideri Abdulmelik el-Husi konuşuyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi, Yemen Başbakanı ve bazı bakanların şehadetinin ardından bir konuşma yaptı.

Ensarullah Lideri, "İsrail, suçları ve vahşetiyle masum çocukları, kadınları ve sivilleri bile hedef alıyor. Bu rejim Yemen hükümetinin bakanlarını ve yetkililerini hedef alarak bölgedeki suçlarına yenisini ekliyor. İsrail düşmanı korkunç suçlar işliyor ve Filistin, Lübnan, Suriye, Irak ve İran halklarını ve İslam ümmetinin çocuklarını şehit ediyor" dedi.

El-Husi, sözlerinin devamında, "Düşman İsrail, hiçbir denetim, taahhüt, anlaşma veya hesaba tabi olmayan tüm suç eylemleriyle vahşetini, cinayetini ve saldırganlığını kanıtlayan suçlu bir düşmandır. Siyonistleri cinayetleri, Yemenlilerin insani ve dini ilkelere, değerlere ve ahlaka dayalı bilgili ve anlayışlı duruşunun önemini teyit etmektedir." ifadesini kullandı.