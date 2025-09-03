Şanghay Zirvesi 2025: Çok Merkezli Dünyada Sürdürülebilir Kalkınma ve Stratejik İşbirliği

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- 2025 Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi, Çin ve Rusya öncülüğünde bölgesel ve küresel güçlerin temsil edildiği önemli bir diplomatik platform olarak öne çıktı. Zirveye 20’den fazla ülke lideri ve 10’dan fazla uluslararası örgüt yöneticisi katıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in davetiyle genişletilmiş “ŞİÖ Artı” toplantısında konuşma yaptı ve önemli ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Zirvenin ana teması “Sürdürülebilir Kalkınma” olarak belirlendi. Katılımcılar, İkinci Dünya Savaşı’nın ve BM’nin 80. yıl dönümü nedeniyle ortak bir açıklama yayımlayarak barış ve işbirliğine olan bağlılıklarını gösterdiler. ŞİÖ’nün önümüzdeki 10 yıl içindeki stratejik yönelimlerini şekillendirecek "Tianjin Bildirisi" kabul edildi. Böylece hem güvenlik, hem ekonomik işbirliği, hem de halklar arasında etkileşimin artırılmasına yönelik somut adımlar atıldı.

Zirve, ABD Başkanı Donald Trump döneminde Batı ittifaklarının sarsıldığı, küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde Çin’in küresel istikrarın temsilcisi olarak ortaya çıkma çabalarını yansıtıyor. Rusya-Ukrayna savaşı, ekonomik yaptırımlar ve bölgesel çatışmaların gölgesinde bu tür çok taraflı işbirliği mekanizmaları önem kazanıyor. ŞİÖ’nün artan sembolik ve pratik ağırlığı, Batı dışı güçlerin uluslararası siyasette etkinlik kazanması trendini doğruluyor.

Genel olarak, 2025 Şanghay Zirvesi hem bölgesel barış ve kalkınma hedefleri açısından hem de küresel güç dengelerinin yeniden şekillendiği bir zeminde, katılımcı ülkelerin ortak çıkarları doğrultusunda işbirliğini artırma yolunda önemli bir kilometre taşı oldu.