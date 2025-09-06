Modi ve Trump, siyasi flört alışverişinde bulundu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ABD Başkanı Donald Trump, aralarındaki ilişkiye dair olumlu mesajlar verdi.

Modi, “stratejik ortaklık” vurgusu yaparken, Trump bu bağı “kalıcı dostluk” olarak nitelendirdi.

Modi, Cumartesi günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Başkan Trump’ın duygularını ve ilişkilerimize dair olumlu değerlendirmesini derinden takdir ediyorum. Bu konudaki görüşlerini paylaşıyorum” dedi. Hindistan ile ABD’nin “ileri odaklı kapsamlı bir stratejik ortaklığa” sahip olduğunu vurguladı.

Trump’ın övgüsü, Modi’yi “harika bir başbakan” olarak tanımlaması ve Hindistan ile ABD arasındaki “özel ilişkiye” dikkat çekmesinin ardından geldi.

ABD Başkanı, Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, “Modi’nin her zaman dostu olacağım. O harika bir başbakan. Ama şu anda yaptıklarını beğenmiyorum. Yine de Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri arasında özel bir ilişki var. Endişelenecek bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Trump, ABD’nin Hindistan’ı Çin’e kaptırdığı yönündeki yorumlara da itiraz etti.

“Bence kaybetmedik. Çok hayal kırıklığına uğradım çünkü Hindistan, bildiğiniz gibi, Rusya’dan çok miktarda petrol satın alacak. Ve bunu onlara bildirdim” dedi.

Trump’ın kişisel dostluk vurgusu, Hindistan’ın Çin’e yakınlaşmasıyla ilgili “kaybetme” söylemini yumuşattı.

Nitekim Trump, önceki gün yaptığı açıklamada, iki ülke liderlerinin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin ardından Hindistan ve Rusya’nın Çin’e “kaybetmiş” gibi göründüğünü dile getirmişti.

Sosyal medyada, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde Modi, Putin ve Şi’nin aynı karede yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Trump, “Görünüşe göre Hindistan ve Rusya’yı daha kurnaz ve şeytani bir Çin’e kaptırmışız. Onlara birlikte uzun ve müreffeh bir gelecek diliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Modi’nin geçen hafta Çin’de düzenlenen zirveye katılması, yedi yıl aradan sonra yaptığı ilk ziyaret olması nedeniyle dikkat çekti.

Zirve, iki Asya gücü arasındaki ilişkilerin yeniden ivme kazandığının işareti olarak yorumlandı.

Çin’in Tianjin kentinde yapılan buluşmada, Modi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şi ile yan yana görüntülendi.

Trump ve Modi’nin yakın ilişkisi, ABD başkanının ilk dönemine kadar uzanıyor.

Ancak Washington’un Hindistan ithalatına yüzde 50’yi bulan gümrük vergileri getirmesi ve Yeni Delhi’nin Rus petrolü alması nedeniyle gerilimler de yaşandı. ABD, bu alımları Ukrayna’daki savaşın sürmesine katkı olarak değerlendiriyor.

Trump ayrıca, geçen Mayıs ayında Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir konusunda yaşanan ve son yılların en ciddi askeri gerilimi olarak kayda geçen çatışmanın sona ermesinde rol oynadığını iddia etti.

Ancak Hindistan, Keşmir meselesinde herhangi bir dış arabuluculuğu reddediyor.