Esir ailelerinden Netanyahu’ya: Hain

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Times of Israel’in haberine göre, on binlerce kişi cumartesi akşamı işgal altındaki Kudüs’te Başbakan Benyamin Netanyahu’nun konutu önünde toplandı.

Gösteri, Gazze Şeridi’nde alıkonulan esirlerin aileleri tarafından organize edildi ve aileler, yakınlarının güvenliğinin sağlanması ve serbest bırakılması talebiyle Başbakan’a çağrıda bulundu. Katılımcılar, Başbakan’ın siyasi çıkarları uğruna sevdiklerini riske attığını iddia etti.

Haberde, işgal altındaki Kudüs’te düzenlenen kitlesel gösterinin, çoğu haftalık gösterinin Tel Aviv’de yapılmasının aksine gerçekleştiği belirtildi. Gösterinin, İsrail ordusunun Gazze Şehri’ni ele geçirmeyi planladığı operasyonun gölgesinde organize edildiğine dikkat çekildi.

Operasyonun kuzeyde kalan 48 esirden bazılarının tutulduğu bölgede yapılacağı bildirildi. Haber göre, askeri kaynaklar, hükümetin talimatıyla operasyonu sürdürüyor ve üst düzey “savunma” yetkililerinin, operasyonun esirlerin hayatını daha fazla tehlikeye atabileceğine dair değerlendirmelerine rağmen plan uygulamaya konulduğu bildirildi.

Göstericiler, işgal altındaki Kudüs girişindeki Chords Köprüsü’nden Netanyahu’nun Azza Sokağı’ndaki konutuna yürüdü. Yürüyüş sırasında “Ölümün gölgesindeki hükümet” yazılı pankart taşındı ve “Neden hâlâ Gazze’deler?” sloganları atıldı.

Esir Bar Kuperstein’in teyzesı Ora Rubinstein, Başbakan’a doğrudan hitap ederek, göstericilerin “anarşist, sağcı ya da solcu olmadıklarını, sadece aileler olduklarını ve tüm esirlerin derhal geri getirilmesini talep ettiklerini” ifade etti.

Paris Meydanı’nda, Netanyahu’nun konutuna yaklaşık bir kilometre uzaklıkta, akşamın ana protestosu için kalabalık toplandı. Burada, kaçırılan İsrail askerleri Matan Angrest ve Nimrod Cohen’in anneleri kalabalığa hitap etti.

Anat Angrest, yetkililerin kendisiyle iletişime geçerek Gazze Şehri’ndeki genişletilmiş operasyonunun risklerini açıkladığını söyledi. Angrest, operasyon öncesi ordunun faaliyetleri nedeniyle riskin son günlerde arttığını ve her geçen gün daha da yükseldiğini aktardı.

Angrest, Başbakan’ın “Hannibal Protokolü”nü oğluna ve diğer esirlere uygulamaya karar verdiğini belirtti.

Angrest, Başbakan’a, “Bir anne olarak, oğlumu özgürlüğünden ve hayatından ayırıyorsunuz” şeklinde uyarıda bulundu. Vicky Cohen de benzer şekilde oğluna bir şey olursa başbakanın huzurunun kalmayacağını ifade etti.

Göstericiler, Netanyahu’nun tüm esirlerin serbest bırakılmasını güvence altına alacak tam bir anlaşmayı imzalamayı reddettiğini belirtti. Cohen, Hamas’ın kısmi anlaşma talep ettiğinde Netanyahu’nun tam anlaşma talep ettiğini, Hamas tam anlaşmayı kabul ettiğinde ise başbakanın kısmi anlaşma talep ederek savaşı artırdığını ifade etti.

Hükümet, tüm esirleri serbest bırakacak bir anlaşmayı kabul edeceğini bildirirken, Hamas, daha önce İsrail tarafından kabul edilen aşamalı bir çerçeveye yakın bir plan üzerinde anlaşabileceğini belirtti.

Einav Zangauker, oğlu Matan’ın esir tutulduğunu hatırlatarak Netanyahu’yu Yahudi ulusu için karşılaşılan en büyük tehdit olarak nitelendirdi. Zangauker, başbakanın “kısmi anlaşmaların ve ‘selektzia doktrini’nin [Nazi Almanyası’nda toplama kamplarında uygulanan ve esirleri hayatta kalacaklar ve öldürülecekler olarak ayıran yöntem] babası” ve “terör, bölünme ve ihanet doktrininin babası” olduğunu ifade etti. Ayrıca, Başbakan’ın destekçilerinin yasadışı olarak gizli belgeler sızdırdığını ve kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını belirtti.

Yael Adar, öldürülen esir Tamir Adar’ın annesi, Netanyahu’yu, yaşayan esirlerin ölümle karşı karşıya bırakılmasıyla suçladı. Tel Aviv’deki Hostages Meydanı’nda, Matan Zangauker’in partneri ve eski bir esir olan Ilana Gritzewsky, Zangauker’in yokluğunu anlattı ve esirlerin “siyasi nedenlerle” tutulduğunu belirtti. Gösteride binlerce kişi, eski esirlerin ve hâlâ Gazze’de bulunan esirlerin ailelerini dinledi.

Orna Neutra, öldürülen esir Omer Neutra’nın annesi, hükümetin Gazze’yi ele geçirme kararının esirleri öldürmeyi önleyecek bir plan olmadan alındığını söyledi.

Boaz Zalmanovich, öldürülen esir Aryeh Zalmanovich’ın babasının Hamas tarafından Gazze’ye götürüldüğü anların yakın çekim görüntülerini izlediğini ifade etti. Ofir Sharabi, öldürülen esir Yossi Sharabi’nin kızı, yeni Gazze Şehri operasyonunun babasının ve diğer ölü esirlerin bedenlerinin bulunmasını zorlaştırabileceğini belirtti.

Aileler, geçmişte yapılan siyasi protestoları durdurarak esirlerin serbest bırakılması kampanyasını konsolide etmeye karar verdi.

Gösteride yer alan İşçi Partili milletvekilleri, Netanyahu’nun yalnızca halk baskısı altında kalan esirlerin serbest bırakılmasını güvence altına alacağını ifade etti.

Gilad Kariv, Netanyahu’nun önceki anlaşmayı tamamlamadan uygulamaya koymayacağını, halkın sokaklara çıkması gerektiğini belirtti. İşçi Partili milletvekili Naama Lazimi, Netanyahu’yu “tam bir sosyopat” olarak nitelendirdi Lazimi, Netanyahu’nun sorumluluk ve yaşamın kutsallığını anlayarak hareket etmesinin beklenemeyeceğini ve kamu baskısının artmasının gerekli olduğunu söyledi.