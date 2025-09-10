Von der Leyen, İsrailli bakanlara yaptırım ve ticari ilişkilerin kısıtlanmasını önerdi

Von der Leyen, bugün Strazburg'da Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Gazze'de kasıtlı olarak aç bırakma, savaşın bir aracı olarak kullanılmamalı ve bunun durması elzemdir," dedi.

"Gazze'de yaşananlar dünya vicdanını sarstı. İnsanlar yiyecek dilenirken öldürülüyor. Anneler ölü çocuklarını kucaklıyor. Bu görüntüler bir felaket," diye konuşan von der Leyen, "Çocuklar ve insanlık adına bunun durması gerekiyor," ifadelerini kullandı.

İsrail ile ortaklık anlaşmasının askıya alınması teklifi

Von der Leyen, AB'nin atacağı adımlara işaret ederek, "İsrail'deki aşırılıkçı bakanlara yaptırım uygulanmasının yanı sıra İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nın ticaretle ilgili konularını kapsayan bölümünün kısmen askıya alınması yönünde bir teklif sunmak için çalışacağını" açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşa ve Kiev'e destek yollarına da değinen von der Leyen, "Ukrayna'yı Rusya'nın dondurulan varlıklarını kullanarak mali açıdan destekleyecek çözümler üzerinde çalışmamız gerekiyor," dedi.

Saar'dan von der Leyen'in açıklamalarına tepki

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Avrupa Komisyonu Başkanının, Gazze'deki feci durum nedeniyle "aşırılıkçı" İsrailli bakanlara yaptırım uygulanması ve ticari ilişkilerin sınırlandırılması yönünde bir adım atacağını duyurmasını eleştirdi.

Saar, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Avrupa Komisyonu Başkanının bu sabah yaptığı açıklamalar talihsizdir ve bazıları Hamas ile ortaklarının yalan propagandasını tekrarlamaktadır," dedi.

Saar, "Avrupa bir kez daha yanlış bir mesaj göndererek Hamas'ı ve Orta Doğu'daki aşırılıkçı ekseni güçlendiriyor," değerlendirmesinde bulundu.