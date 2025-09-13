Yeni Zelanda’da on binler Filistin için yürüdü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Times of Israel’in haberine göre, Yeni Zelanda’nın en büyük şehri Auckland’da binlerce kişi Filistin yanlısı bir yürüyüşe katıldı. Gösterinin organizatörleri, bunun Gazze savaşının başlangıcından bu yana ülkede düzenlenen en büyük Filistin yanlısı gösteri olduğunu belirtti.

Aotearoa for Palestine adlı grup, merkezi Auckland’da düzenlenen “İnsanlık Yürüyüşü”ne yaklaşık 50.000 kişinin katıldığını bildirdi. Yeni Zelanda polisi ise katılımın yaklaşık 20.000 kişi olduğunu iddia etti.

Grup sözcüsü Arama Rata, gösterinin, 7 Ekim 2023’teki Aksa Tufanı Operasyonu sonrası Gazze’ye karşı yürütülen savaşın ardından düzenlenen en büyük Filistin yanlısı yürüyüş olduğunu ifade etti.

Radyo Yeni Zelanda’nın bildirdiğine göre, gösteriye katılan birçok kişi Filistin bayrakları taşıdı ve “Soykırımı normalleştirmeyin” ile “Omurga gösterin, Filistin’in yanında durun” gibi sloganların yer aldığı pankartlar açtı.

Habere göre, organizatörler, Ağustos ayında Sidney’deki ünlü Harbour Bridge’in kapatıldığı yürüyüşten ilham alarak, Auckland’da büyük bir köprüyü kapatmayı planlamış, ancak kuvvetli rüzgar nedeniyle bu planlarını uygulamaktan vazgeçmek zorunda kalmışlardı.

Polis, yürüyüş sırasında gözaltı olmadığını ve güzergah üzerindeki yolların yeniden trafiğe açıldığını bildirdi.

Aotearoa for Palestine, gösteriyle birlikte Yeni Zelanda’nın merkez sol koalisyon hükümetinden İsrail’e yaptırım uygulamasını talep ettiklerini belirtti.

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, ağustos ayında Gazze’deki insani yardım eksikliği de dahil olmak üzere İsrail’in saldırılarını “tamamen kabul edilemez” olarak nitelendirmiş ve ülkenin, Filistin devletini tanıyıp tanımayacağını değerlendirdiğini belirtmişti.