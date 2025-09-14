ABD’li senatörler: Washington, İsrail’in etnik temizliğinde suç ortağı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD’li Senatörler Chris Van Hollen ve Jeff Merkley, Perşembe günü, 11 Eylül’ün 24. yıldönümünde, ABD Kongresi’nde düzenledikleri basın toplantısında yayımladıkları raporda, ABD’nin İsrail’in Filistin’de yürüttüğü “etnik temizlik”te suç ortağı olduğunu açıkladı.

Maryland Senatörü Van Hollen ve Oregon Senatörü Merkley, Ağustos sonunda İsrail, işgal altındaki Batı Şeria, Gazze sınırındaki Refah, Ürdün ve Mısır’a yaptıkları bir haftalık ziyaretin ardından raporu hazırladı.

21 sayfalık raporun başlığı dikkat çekici: “Netanyahu Hükümeti Gazze’yi Filistinlilerden Etnik Temizlikle Arındırıyor. Amerika Suç Ortağı. Dünya Bunu Durdurmalı.”

Raporda, İsrail’in Gazze’yi Filistinlilerden etnik temizlik yoluyla arındırmayı amaçlayan bir planı uyguladığına dair güçlü kanıtlar bulunduğu ve bunun, gelecekteki bir Filistin devletinin vizyonuna ölümcül darbe vurduğu ifade edildi.

Senatörler, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump’ın, Filistinlilerin Gazze’den gönüllü ayrılışına dayalı planlarını “acımasız bir aldatmaca” ve “bugüne kadar anlatılmış en sahte, en şeytani ve en çarpık örtü hikâyelerinden biri” olarak nitelendirdi.

Raporda ayrıca, “Yaşamı sürdürmek için gerekli koşullar ortadan kaldırıldığında ayrılış ‘gönüllü’ olamaz” ifadeleri yer aldı.

Senatörler, Netanyahu’nun işgal altındaki Batı Şeria’daki politikalarının da “ağır çekim bir etnik temizlik” anlamına geldiği sonucuna vardı.

Raporda, “sivil altyapının sistematik biçimde yok edilmesi ve gıda ile insani yardımların bir savaş silahı olarak kullanılması”nın Gazze’deki Filistin nüfusunu etnik temizlik yoluyla hedef aldığı vurgulandı.