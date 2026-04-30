ABD Petrol Piyasasında Sürpriz: Ham Petrol Stoklarında Beklenmeyen 6,23 Milyon Varillik Düşüş

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA), haftalık ham petrol stoklarına ilişkin yeni verilerini yayımladı. Rapora göre ABD’de ham petrol stokları geçen hafta 6,23 milyon varil düşerek piyasaları şaşırttı. Analistler stoklarda sınırlı bir artış ya da yatay seyrin devamını bekliyordu.

Stoklardaki beklenmedik düşüş, petrol talebinde toparlanmanın sürdüğüne ve rafineri faaliyetlerinin hızlandığına işaret ediyor. Verilere göre rafinerilerin kapasite kullanım oranları yükselirken, bazı bölgelerde akaryakıt talebinde mevsim normallerinin üzerinde seyir gözlemlendi.

Uzmanlar, stoklardaki sert düşüşün küresel petrol piyasalarında arz tarafına ilişkin baskıyı artırabileceğini belirtiyor. Orta Doğu’daki jeopolitik riskler ve sevkiyat rotalarındaki kesintilere dair endişelerle birleşen bu veri, uluslararası piyasalarda fiyatların yukarı yönlü hareketine destek verdi.

ABD ham petrolü ve Brent petrol fiyatları, açıklamanın ardından gün içinde yükseliş ivmesini güçlendirdi. Bazı analistler, ABD’deki talep görünümünün önümüzdeki haftalarda petrol fiyatlarını daha da yukarı itebileceği görüşünde.

Enerji piyasası gözlemcileri, stok verilerinin gelecek haftalarda da benzer bir eğilim göstermesi halinde hem ulusal hem küresel petrol dengelerinde yeni bir fiyatlama döneminin başlayabileceğini ifade ediyor.