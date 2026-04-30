USS Gerald R. Ford Ortadoğu’dan Ayrılıyor: Güvenlik Riskleri ve Teknik Sorunlar Kararın Perde Arkasında

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Donanması’nın en gelişmiş uçak gemilerinden biri olan USS Gerald R. Ford’un Ortadoğu’daki konuşlandırmasını sonlandırarak bölgeden ayrılmaya başladığı bildirildi. Uzun süreli görev süresi ve gemiye ilişkin güvenlik tartışmaları, ayrılık kararının arka planında öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Yaklaşık 309 gün boyunca bölgede görev yapan uçak gemisi, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığının önemli unsurlarından biri olarak faaliyet yürüttü. Ancak son dönemde bazı teknik sorunlar ve güvenlik risklerine ilişkin iddiaların gündeme gelmesi, geminin görev süresinin yeniden değerlendirilmesine yol açtı.

ABD savunma çevrelerinde yer alan değerlendirmelere göre, özellikle geminin yeni nesil sistemlerinde yaşanan teknik aksaklıklar ve yoğun operasyon temposu bakım ihtiyacını artırdı. Bu durumun, geminin görev planlamasında değişikliğe gidilmesinde etkili olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan bazı güvenlik uzmanları, bölgedeki artan gerilim ve olası hedef olma riskinin de ABD Donanması’nın konuşlanma stratejisini gözden geçirmesine neden olabileceğini belirtiyor. USS Gerald R. Ford’un Ortadoğu’dan ayrılması, Washington’un bölgedeki deniz gücü dağılımında yeni bir düzenlemeye gidebileceği yönündeki yorumları da beraberinde getirdi.

Pentagon’dan konuya ilişkin resmi ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, ABD’nin bölgedeki deniz ve hava unsurlarıyla askeri varlığını sürdürmeye devam edeceği belirtiliyor. Uzmanlar ise gelişmenin, Ortadoğu’daki güvenlik dengeleri açısından yakından takip edildiğini ifade ediyor.