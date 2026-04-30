İsrail Ekonomisinde Savaş Faturası Ağırlaşıyor: Maliyet 400 Milyar Şekele Dayandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail Maliye Bakanlığı, süren savaşın ülke ekonomisi üzerindeki mali etkilerine ilişkin yeni verileri paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmeye göre askeri operasyonlar, güvenlik harcamaları ve savaşın dolaylı ekonomik etkileri toplamda yaklaşık 400 milyar şekellik bir maliyet oluşturdu.

Açıklamada, savaş nedeniyle hızla artan kamu borcunun bütçe üzerinde ciddi bir faiz yükü yarattığına dikkat çekildi. Yetkililer, oluşan faiz ödemelerinin büyüklüğünün dokuz farklı bakanlığın toplam yıllık bütçesine eşdeğer seviyeye ulaştığını belirtti.

Ekonomistler, savunma harcamalarındaki hızlı artışın bütçe dengeleri üzerinde baskı oluşturduğunu ve kamu maliyesinde yeni tasarruf ya da vergi düzenlemeleri gündeme gelebileceğini ifade ediyor. Özellikle altyapı, eğitim ve sosyal hizmetler gibi alanlarda planlanan bazı projelerin ertelenmesi ihtimali tartışılıyor.

İsrail ekonomisinin savaş sürecinde artan güvenlik harcamaları, rezerv güçlerin uzun süreli seferberliği ve üretimde yaşanan aksamalardan da etkilendiği belirtiliyor. Turizm gelirlerindeki düşüş ve yatırım ortamındaki belirsizliklerin de mali tabloyu ağırlaştırdığı değerlendiriliyor.

Uzmanlar, savaşın uzaması halinde bütçe açığının daha da büyüyebileceğini ve hükümetin ekonomik istikrarı korumak için yeni mali politikalar geliştirmek zorunda kalabileceğini ifade ediyor. İsrail hükümetinin önümüzdeki dönemde bütçe revizyonu ve ek finansman seçeneklerini gündeme alması bekleniyor.