  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Küresel Petrol Fiyatlarında Zirve Alarmı: Orta Doğu’daki Çatışma Uzadıkça Piyasalar Geriliyor

30 Nisan 2026 - 18:30
News ID: 1808289
Küresel Petrol Fiyatlarında Zirve Alarmı: Orta Doğu’daki Çatışma Uzadıkça Piyasalar Geriliyor

Orta Doğu’daki çatışmanın uzaması ve arz kesintisi risklerinin artmasıyla birlikte petrol fiyatları hızlı yükselişe geçerken, küresel enerji göstergeleri son yılların en yüksek seviyelerine ulaştı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Küresel petrol piyasalarında jeopolitik baskı giderek yoğunlaşıyor. Orta Doğu’da süren çatışmaların uzaması ve kritik üretim bölgelerindeki olası arz kesintilerine yönelik endişelerin artması, petrol fiyatlarını yeni zirvelere taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda son yıllarda görülmeyen seviyeleri test ederken, ABD ham petrolü de benzer şekilde sert yükseliş kaydetti.

Analistler, çatışma hattına yakın petrol altyapısının risk altında olmasının, piyasada arz güvenliğine ilişkin kaygıları artırdığını belirtiyor. Özellikle sevkiyat rotalarındaki güvenlik sorunlarının büyümesi, tedarik zincirlerinde aksama ihtimalini gündeme taşıyor.

Enerji şirketleri ve rafineriler, fiyat oynaklığının önümüzdeki hafta ve aylarda daha da artabileceği uyarısında bulunuyor. Bazı ticaret merkezlerinde vadeli kontratlara olan talep yükselirken, yatırımcıların riskten korunma pozisyonlarını artırdığı bildiriliyor.

Uluslararası enerji kuruluşları, fiyatlardaki tırmanışın küresel enflasyon baskılarını yeniden güçlendirebileceğine ve özellikle petrol ithalatına bağımlı ekonomiler üzerinde ek maliyet yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Piyasa uzmanları, jeopolitik gelişmelerin yönünü koruduğu sürece petrol fiyatlarında kalıcı bir geri çekilme beklemenin zor olduğunu, enerji piyasalarının seyrinin büyük ölçüde sahadaki gelişmelere bağlı olacağını ifade ediyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha