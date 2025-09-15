WSJ: İsrail uzun vadede kaybeden taraf olacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Amerikan Wall Street Journal gazetesi, yayımladığı bir analizde İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki savaşlarının ülkenin uzun vadeli güvenliğini zedeleyebileceğine dikkat çekti.

Gazeteye göre İsrail, Hamas ve Hizbullah'a karşı yürüttüğü savaşlar ve İran'ın nükleer programını engelleme çabalarıyla kısa vadede güvenlik kazanımları elde etse de bu durum uzun vadede ciddi riskler barındırıyor.

Analizde, süregelen savaşların İsrail'e yönelik düşmanlığı Arap ve İslam dünyasında, hatta "ılımlı" Körfez ülkelerinde dahi körüklediği ifade edildi.

Ayrıca, ABD, Britanya ve Almanya gibi geleneksel müttefiklerin desteğinde de bariz bir gerileme olduğu vurgulandı.

Batı'da destek eriyor

Wall Street Journal, İsrail’e verilen desteğin Avrupa’da tarihinin en düşük seviyelerine gerilediğini aktardı.

Habere göre, Britanya'da halkın neredeyse yarısı, İsrail’in Filistinlilere yönelik muamelesini Nazilerin Yahudilere yaptığı soykırımla eşdeğer görüyor.

Gazete, son beş yılda Britanya’daki antisemitik tutumların iki katına çıktığını ve mevcut ihtilafın küresel ölçekte antisemitizmin artmasına yol açtığını belirtti.

"Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Haberde, Washington merkezli düşünce kuruluşu İsrail Politik Forumu’ndan araştırmacı Michael Koplow’un değerlendirmelerine de yer verildi.

Koplow, "Bu savaş sona erdiğinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İnsanların İsrail’e bakışı kalıcı şekilde değişti," dedi. Koplow, bu değişimin İsrail'in diplomatik, ekonomik ve askeri alanda ciddi sonuçlarla yüzleşmesine neden olabileceğini ifade etti.

Bu gelişmelerin Amerikan siyasetinde de önemli etkiler yaratabileceğini belirten Koplow, yaklaşan başkanlık seçimlerinde İsrail-Filistin meselesinin dış siyasetin en sıcak gündemlerinden biri olacağını kaydetti.

Koplow'a göre, göreve ne zaman gelirse gelsin bir sonraki Demokrat yönetim, İsrail’e silah ihracatını kısıtlama yoluna gidebilir.

Haberde ayrıca, kasım ayında yapılacak seçimlerde New York Belediye Başkanlığı yarışını kazanması beklenen Zohran Memdani'nin, kentin ilk Müslüman belediye başkanı olabileceğine dikkat çekildi.

New York, Tel Aviv'in ardından dünyada en fazla Yahudi nüfusa sahip ikinci şehir konumunda bulunuyor.

İsrail algı savaşını kaybediyor

Analize göre, genç nesil artık İsrail’i baskıcı bir işgalci olarak görürken, İsrail’in siyasi çizgisi giderek daha fazla sağa kayıyor. İsrail'e yakın çevrelerin ve bazı Yahudilerin bile ülkenin uluslararası imajını umursamamasından rahatsızlık duyduğu belirtiliyor.

Gazete, her savaşın iki cephesi olduğunu vurgulayarak bunlardan birinin fiili askeri cephe, diğerinin ise kamuoyunu kazanmaya yönelik enformasyon ve algı savaşı olduğunu yazdı.

Haberde, İsrail’in ilk cephede bariz üstünlüğüne rağmen ikinci cephede ciddi zorluklarla karşılaştığı ifade edildi.

İsrail ordusunun eski sözcüsü Peter Lerner’ın görüşlerine de yer veren gazete, Lerner'ın, "Hamas, şu anki hâliyle İsrail için stratejik bir tehdit oluşturmuyor," dediğini aktardı.

Lerner’a göre Hamas, zamanı kendi lehine kullanarak İsrail’in bölgesel tecridini artırıyor, ülkeye duyulan güveni zedeliyor ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle normalleşme sürecini engelliyor. Bu durumun, Hamas’ın kendi stratejik hedeflerine ulaştığı anlamına geldiği kaydedildi.