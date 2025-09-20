İsrail, Şeyh Dağı’ndaki Üssünü Gelişmiş Radar Sistemleriyle Güçlendirdi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Geçen Aralık ayında İsrail’in kontrolüne geçen Şeyh (Hermon) Dağı, bölgedeki stratejik önemi nedeniyle kapsamlı bir güvenlik ve istihbarat merkezine dönüştürülüyor. Bölge kaynakları, İsrail’in buraya en gelişmiş radar sistemleri ve gözetleme teknolojilerini yerleştirdiğini belirtti.

Yeni kurulan üs, hem hava sahası hem de kara faaliyetlerini anlık izleyebilen yüksek hassasiyetli radarlarla donatıldı. Bu sistemler, İsrail’in sınır güvenliğini kritik ölçüde artırırken, olası tehditlere karşı erken uyarı mekanizması olarak görev yapacak. Özellikle Suriye ve Lübnan tarafından gelebilecek saldırılara karşı istihbarat altyapısı güçlendirilmiş oldu.

Bölgedeki askeri uzmanlar, bu adımın İsrail’in savunma stratejisinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguluyor. İstihbarat kapasitesinin artırılmasıyla İsrail, Şeyh Dağı’nı sadece bir gözlem noktası değil aynı zamanda aktif bir istihbarat merkezi haline getirmiş durumda.

Yerel kaynaklar ayrıca, üssün hava savunma sistemleriyle entegre çalıştığını ve bölgedeki drone aktivitelerini de yakından takip ettiğini ifade ediyor. Bu da hem insansız hava araçlarına karşı önlem alınmasını sağlıyor hem de İsrail’in askeri hareket kabiliyetini artırıyor.

Uluslararası arenada ise bu gelişme tansiyonun yükselmesine neden olurken, bölgedeki aktörler arasındaki gerilimin daha da derinleşebileceği yorumları yapılıyor. Şeyh Dağı’ndaki üs, stratejik önemiyle Orta Doğu’daki güç dengelerinin şekillenmesinde kilit rol oynamaya devam edecek.