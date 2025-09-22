ABD'den Irak'a Haşdi Şabi şantajı: Direnişe yönelik siyasi baskı sürüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak’taki El-Nasır Koalisyonu Sözcüsü Salam El-Zebidi, Irak Parlamentosu’nda Haşdi Şabi yasasının geçmemesinin en büyük engelinin ABD’nin açık tehditleri olduğunu açıkladı.

El-Zebidi, ABD’nin Irak’ı yasayı kabul etmesi durumunda yaptırımlarla tehdit ettiğini vurguladı.

Sözcü şunları söyledi: -Irak ekonomisi ve varlıkları ABD ve Federal Rezerv’in kontrolü altında bulunuyor. Bu nedenle hükümet ve parlamento, Amerikan yaptırımlarından çekiniyor.

-ABD, Irak Parlamentosu Haşdi Şabi yasasını onaylarsa Irak’a yaptırımlar uygulayacağını açıkça duyurdu.

-Parlamento Başkanı Muhammed El-Meşhedani de televizyon programında, ABD’nin parlamento başkan yardımcısına doğrudan mesaj göndererek yaptırım tehdidinde bulunduğunu doğruladı.

El-Zebidi, Irak’ın seçimler öncesi bu tür yaptırımları kaldıramayacağını ve Haşdi Şabi yasasının tamamen iç mesele olduğunu, hiçbir dış gücün bu yasaya müdahale etme hakkı olmadığını vurguladı.