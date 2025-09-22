Lübnanlı Analist Muhammed Yakub: Hizbullah Kapasitesini Yeniden İnşa Ederek Savaş Hazırlıklarını Tamamladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnanlı analist Muhammed Yakub, Hizbullah’ın bölgedeki askeri gücüne dair önemli açıklamalarda bulundu. Yakub, Hizbullah’ın son dönemde ciddi bir kapasite yenileme süreci geçirdiğini ve bu sayede her türlü çatışmaya hazır, güçlü bir yapı haline geldiğini kaydetti. Analist, hem askeri donanım hem de operasyonel planlama açısından grubun artık çok daha esnek ve etkili olduğunu ifade etti.

Hizbullah’ın bu yeniden yapılanması, bölgedeki kriz ve çatışma risklerinin artması kadar, grup içindeki stratejik planlamanın da derinleştiğini gösteriyor. Yakub’a göre, Hizbullah sadece savaş alanında değil, lojistik ve tedarik kanalları konusunda da kritik adımlar attı. Önemli bir nokta olarak, silah ve malzeme sevkiyatlarının artık daha gizli ve güvenli rotalarla yapıldığı ve Litani Nehri çevresi gibi İsrail'in yoğun gözetimi altındaki alanlarda bunu gerçekleştirmediklerini söyledi.

Litani Nehri, Lübnan’ın güneyinde stratejik bir öneme sahip olup, İsrail için güvenlik hatlarından biri olarak kabul ediliyor. Yakub’ın açıklaması, Hizbullah’ın bu bölgedeki hareketlerini minimize ederek düşmanının gözünden uzak kalmak istediğine işaret ediyor. Bu stratejik yaklaşım, savaş risklerinin artması durumunda Hizbullah’ın lojistik desteğinin etkili ve kesintisiz devam edeceğine dair güçlü bir sinyal veriyor.

Analist ayrıca, Hizbullah’ın bölgesel dengelerdeki rolünün ve savaş hazırlıklarının Lübnan iç siyaseti yanında geniş çaplı Ortadoğu güvenlik ortamını da etkilediğini belirtti. Grup, sadece Lübnan sınırları içinde değil, komşu ülkelerdeki gelişmeleri de yakından takip ederek stratejik manevralarını sürdürüyor.

Muhammed Yakub, Hizbullah’ın askeri kapasitesinin yenilenmesiyle birlikte, olası çatışmalarda çok daha organize, disiplinli ve etkili bir muhalefetle karşılaşılacağını vurguladı. Ayrıca, grubun diplomatik arenada da daha temkinli ve planlı hareket ettiğini, saldırganlıklara karşı hem askeri hem de siyasi açıdan çok yönlü bir hazırlık içinde olduğunu ifade etti.

Sonuç olarak, Yakub’ın analizleri Hizbullah’ın sadece bölgedeki güç dengesini korumakla kalmayıp, gelecekte olası savaş senaryolarına tam donanımlı şekilde karşı koymaya hazırlandığının önemli göstergeleri olarak değerlendiriliyor. Ortadoğu’daki riskler ve müdahaleler arttıkça, bu yeniden inşa süreciyle Hizbullah’ın bölgesel etkisinin ve çatışma kapasitesinin daha da güçleneceği öngörülüyor. Bu tablo, İsrail ve bölgedeki diğer aktörler için yeni güvenlik ve strateji zorluklarını beraberinde getirmeye devam edecek.