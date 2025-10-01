Çin’in İsrail’deki Rolü: Rakipten Stratejik Tehdide

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in önemli medya organlarından Maariv’de yayımlanan kapsamlı bir makale, Çin’in bölgedeki stratejik hamlelerini detaylandırdı. Makaleye göre Çin, yalnızca ekonomik ve diplomatik ilişkilerle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda İsrail’in doğrudan ve dolaylı düşmanlarına çeşitli yollarla destek veriyor.

Çin’in Hamas’a yönelik siyasi destek sağlamasının yanında, İsrail içinde kritik altyapılara yönelik siber ve diğer türde sızma girişimleri, kapsamlı bir tehdit haritası oluşturdu. Bu durum, Pekin’in geleneksel nüfuzundan çok daha ileride, doğrudan güvenlik alanında etkili bir güç olarak ortaya çıktığını gösteriyor.

Makalede, Çin’in hem bölgesel hem de küresel çıkarlarını korumak adına, İsrail’i güvenlik ve istihbarat alanlarında zorlama stratejileri benimsediği bilgisi de yer aldı. Bu strateji, İsrail kamuoyunda ciddi endişelere yol açarken, savunma ve istihbarat birimlerinde de alarm seviyesini yükseltti.

Bu yeni gerçeklik, İsrail’in güvenlik politikalarını gözden geçirmesine neden olurken, Çin’in Orta Doğu’daki nüfuzunun hızla artmasıyla ilgili derin bir stratejik değerlendirme sürecinin başlatılmasına yol açtı.