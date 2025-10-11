İranlı Komutan: İran 300 yıldır hiçbir ülkeye saldırmadı, ama her zaman direnişe hazır

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İslam Devrimi Muhafızları Ordusu (IRGC) Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ali Rıza Tangsiri, ABD’nin Basra Körfezi’ndeki geçmiş saldırılarına ve İran’ın direnişine dair önemli açıklamalarda bulundu. Ali Rıza Tangsiri, “Amerikalılar modern silahlarla donanmıştı, bizde yalnızca RPG vardı. Ne hava desteğimiz vardı ne de lojistik imkânımız. Buna rağmen bir buçuk yıl boyunca doğrudan onlarla savaştık ve onlara diz çöktürdük” dedi.

Komutan Ali Rıza Tangsiri, ABD’ye karşı verilen mücadelede dokuz denizci şehidin direnişin onur nişanı olduğunu belirterek, “Amerika’ya vurulan dokuz tokadın altısı savunma savaşı yıllarında indirildi. Onlar teknolojik güce, bizse imana sahip olduk. Sonuçta galip gelen biz olduk” ifadelerini kullandı.

Ali Rıza Tangsiri, Hürmüz Boğazı’nın “dünyanın enerji atardamarı” olduğunu vurgulayarak, İran’ın bu bölgeyi daima koruduğunu ve asla kapatılmasına izin vermediğini söyledi. Komutan, nükleer yakıt taşıyan gemilerin ve yabancı askeri varlıkların bölgeye girişinin ciddi çevresel ve güvenlik riskleri taşıdığına dikkat çekti: “Eğer bu sularda bir kaza olursa, Körfez’in tuzlu suyu bile yıllarca kullanılmaz hale gelir.”

Deniz Kuvvetleri Komutanı ayrıca, “İran 300 yıldır hiçbir ülkeye saldırmamıştır. Ancak kim ülkemize saldırırsa karşılığını alır. Tahran hiçbir zaman gerilim istememiştir, fakat ulusal çıkarlarımızı savunmaktan da asla vazgeçmeyiz” dedi.

Tangsiri, geçmişte IRGC tarafından batırılan 600 milyon dolar değerindeki ABD savaş gemisi USS Samuel B. Roberts operasyonunu hatırlatarak, bu eylemin “küçük ama kararlı bir milletin dev bir emperyal güce attığı tokat” olduğunu söyledi.

Komutan ayrıca, İran’ın bugün geldiği savunma gücüne değinerek, “Bir zamanlar dikenli teli bile bize vermediler; şimdi biz füze, İHA ve deniz aracı ihraç ediyoruz” ifadesini kullandı.

Tangsiri, “Biz savaşı başlatmadık, ama asla geri de adım atmadık. Bugün İran, bağımsızlığı ve bilimi yüzünden hedef alınmakta; düşmanların asıl korkusu nükleer silah değil, bağımsız bir İran’dır” dedi.

Sözlerinin sonunda, şehit General Kasım Süleymani’nin ulusal sembollere bağlılığına değinerek, “Şehid Süleymani, bayrağımıza yapılan saygısızlığı duyunca ağladı. Çünkü bu bayrak, bir milletin varoluşunun sembolüdür” dedi. Tangsiri, “Bugün de o bayrak aynı ellerle, aynı imanla korunmaktadır” sözleriyle konuşmasını tamamladı.