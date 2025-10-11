Direniş gruplarından İran'a ve Direniş Ekseni'ne teşekkür mesajı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze’de ilan edilen ateşkesin ardından Filistin direniş grupları Hamas, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, ortak bir bildiri yayımlayarak, İran başta olmak üzere Direniş Ekseni’ne bağlı tüm güçlere ve halklara verdikleri destek için teşekkür etti.

Bildiride, ABD’nin tam desteğiyle hareket eden İsrail işgal rejiminin, geçmişte olduğu gibi gelecekteki hiçbir anlaşmaya da sadık kalmayacağı vurgulandı ve ilgili taraflara işgalci rejime ciddi baskı uygulama çağrısı yapıldı.

Direniş grupları, Yemen, Lübnan, İran ve Irak’taki kardeş cephelerin Filistin halkıyla omuz omuza duruşunu “tarihi bir dayanışma” olarak niteledi ve “şehitlerimizin kanı, Kudüs’ün özgürlüğünün yolunu aydınlatmaktadır” ifadelerini kullandı.

Direniş hareketleri, “Gazze’deki savaşın sona ermesi, direnişin geçici bir taktiğidir; Filistin halkının özgürlüğü sağlanana kadar mücadele sürecektir” vurgusunu yaptı. Bildiride, Filistinli esirlerin özgürlüğünün ulusal öncelik olduğu belirtilerek, “Zindanlardaki direniş liderlerimizin serbest bırakılması için mücadelemiz sürecektir” denildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze’de toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi, yıkılan evlerin yeniden inşası, halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve ulusal birlik temelinde yeni bir siyasi sürecin başlatılması gerektiği ifade edildi. Gruplar, “Gazze’nin yönetimi Filistinlilere aittir; hiçbir yabancı vesayeti kabul etmeyeceğiz” ifadeleriyle olası dış müdahalelere karşı uyarıda bulundu.

Son olarak, direniş hareketleri “şehitlere, yaralılara ve esirlere bağlılık yemini” ederek, “işgal tamamen sona erene, Kudüs bağımsız Filistin’in başkenti olana dek direnişin tüm biçimleriyle süreceği” mesajını verdi.