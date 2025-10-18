Tahran’dan Batı’ya nükleer mesajı: Tehdit dönemi sona erdi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararının 26 Mehr 1404 (18 Ekim 2025) itibarıyla resmen sona erdiğini açıkladı. Böylece, 2015 yılında imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP/JCPOA) ile bağlantılı tüm kısıtlamalar, denetim yükümlülükleri ve yaptırım temelleri hukuken geçerliliğini yitirmiş oldu.

İran, kararla birlikte 30 yılı aşkın süredir dosyasına yönelik güvenlikleştirme sürecinin bittiğini ilan etti. Tahran’a göre, nükleer program artık herhangi bir özel denetim ya da yaptırım rejimine tabi olmayacak ve diğer NPT üyesi ülkelerle aynı statüde değerlendirilecek.

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyi Başkanı Vasilly Nebenzya’ya gönderdiği mektupta Avrupa üçlüsünün (İngiltere, Fransa, Almanya) “snapback” mekanizmasını devreye sokma girişimini “hukuken hükümsüz ve siyasi bir manipülasyon” olarak niteledi. Irakçi, hiçbir devletin bu adımdan doğan bir yükümlülüğü bulunmadığını vurguladı.

Dışişleri Sözcüsü İsmail Bakai de “Avrupa’nın yasa dışı adımı uluslararası toplumda destek bulmamıştır. İran, 120’dan fazla ülkenin desteğiyle, bu sürecin meşru olmadığını dünyaya ilan etmiştir” dedi.

Rusya ve Çin, Avrupa’nın hamlesini reddederek İran’la ortak bildiri yayımladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, “2231’in süresi dolmuştur; İran’ın dosyası artık Güvenlik Konseyi gündeminden çıkarılmalıdır” açıklamasında bulundu.

Ayrıca, Bağlantısızlar Hareketi ve BM Şartı’nı Savunan Dostlar Grubu, İran’ın tezini destekleyerek Avrupa’nın adımının “tek taraflı ve yasa dışı” olduğunu bildirdi.

İran’ın Avrupa’daki büyükelçilikleri de yaptıkları açıklamalarda 2231 sayılı kararın sona erdiğini ve bundan sonra hiçbir ülkenin İran’ın barışçıl nükleer faaliyetlerine kısıtlama getirme hakkına sahip olmadığını belirtti.