Filistin’den UNRWA’ya sert mesaj: “Kimliğimiz tartışmaya açılmaz, bu bizim dokunulmaz hakkımızdır”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Filistinli siyasi ve toplumsal çevreler, BM’ye bağlı UNRWA’nın son aylarda Filistin kimliğiyle ilgili yürüttüğü söylem ve projelere sert tepki gösterdi. Direniş eksenli gruplar, ajansın “yardım misyonunu aşarak” Filistin’in ulusal hafızasını zedeleyen adımlar attığını savundu.

Kaynaklar, UNRWA’nın mülteci kamplarındaki eğitim müfredatında Filistin tarihine ve milli sembollere yer verilmemesini, “tehlikeli bir kimlik silme girişimi” olarak değerlendirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“UNRWA, Filistin kimliğini korumanın bir tercih değil, dokunulmaz bir hak olduğunu anlamalı. Filistin halkı, tarihine ve kimliğine yönelik hiçbir müdahaleyi kabul etmeyecektir.”

Filistinli gruplar, uluslararası kurumların siyasi baskılarla hareket ettiğine dikkat çekerek, “Filistin davasını nötralize etme çabaları, direnişin kararlılığı karşısında başarısız olacaktır” ifadelerini kullandı.

UNRWA’nın son dönemde ABD ve bazı Batılı ülkelerin finansal baskısı altında “tarafsızlık” gerekçesiyle Filistin tarihine dair içerikleri kısıtladığı biliniyor. Bu adımların, Filistin halkı arasında tepkiyle karşılandığı ve ajansın meşruiyetine gölge düşürdüğü belirtiliyor.