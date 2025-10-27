Cenin’in Nabzı Direnişle Atıyor: Kudüs Seriyyeleri İşgal Güçlerine Geçit Vermedi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Cenin Mülteci Kampı’nda sabahın ilk ışıklarına kadar süren çatışmalar, bölgedeki direniş ruhunun hâlâ dimdik ayakta olduğunu bir kez daha gösterdi. Görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait zırhlı araçların Anza ve Kabatiye yönünden ilerlemeye çalıştığını, ancak direniş gruplarının önceden yerleştirdiği patlayıcıların bu ilerleyişi bozduğunu aktardı.

Cenin Taburu’ndan yapılan açıklamada, “İşgal güçleri hangi yönü denerse denesin, halkın toprağında karşısında bizi bulacaktır. Kudüs Seriyyeleri’nin mücahitleri, saldırı girişimlerini geri püskürtmüş, düşman araçlarını hedef alarak direnişin kararlılığını bir kez daha göstermiştir,” ifadeleri kullanıldı.

Yerel kaynaklar, en az iki İsrail aracının ağır hasar gördüğünü, birliklerin bölgeden geri çekilmek zorunda kaldığını bildirdi. Patlamaların ardından bölgede yoğun silah sesleri duyuldu; direnişçiler, gece boyunca çevre tepelerde konuşlanarak işgal ordusunun hareketlerini izlemeye devam etti.

Cenin’in sokaklarında yankılanan sloganlar, halkın moralinin kırılmadığını gösteriyor. Kent sakinleri, “Direniş bizim onurumuzdur, hiçbir baskı bizi susturamaz,” diyerek mücahitlere desteklerini yineledi.

Analistler, Cenin Taburu’nun bu hamlesini “askerî olduğu kadar stratejik bir mesaj” olarak değerlendiriyor. İsrail güçlerinin Batı Şeria’daki son haftalarda artan baskınları, direnişin hem saha hem moral üstünlüğüyle karşılandığını ortaya koyuyor.

Bölgeden yansıyan görüntülerde, direnişçilerin karanlıkta el yapımı patlayıcılarla hazırlık yaptığı, dar sokaklarda nöbet tuttuğu ve işgal araçlarının yaklaşmasını engellediği görülüyor. Bu sahneler, Cenin’de mücadelenin artık sadece savunma değil, onurlu bir varoluşun direnci haline geldiğini simgeliyor.