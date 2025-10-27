Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Türkiye, 13 yıl aradan sonra Suriye’ye yeniden büyükelçi atayarak iki ülke arasındaki ilişkilerde sessiz ama etkili bir dönüm noktasına imza attı. Bu atama, yalnızca diplomatik bir jest değil; aynı zamanda Suriye’deki yeni dengelere uygun biçimde kurgulanan çok katmanlı bir stratejinin ilk halkası olarak değerlendiriliyor.
Türkiye’nin Suriye Politikası Değişiyor: Yılmaz Ataması Sadece Bir Büyükelçi Değil, “Özel Elçi” Rolüyle Atandı
27 Ekim 2025 - 16:08
News ID: 1743453
Türkiye, Suriye’de başlattığı yeni diplomatik oyun tahtasında, sade bir büyükelçi atamasının ötesine geçti. Nuh Yılmaz’ın Şam’a gönderilmesi, hem fiili pazarlıkların hem de sahadaki askeri-politik aktörlerle yakın bağların yönetilmesini amaçlayan stratejik bir hamle. Bu atama, Türkiye’nin hem bölgedeki doğrudan çıkarlarını korumaya hem de kurduğu ittifakları pekiştirmeye dönük yeni safhasının işareti.
