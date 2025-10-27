  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Foto

İran-Nükleer Denetim Krizi: UAEA Misyonunun Sona Ermesi Belirsizliği Derinleştiriyor

27 Ekim 2025 - 16:11
News ID: 1743454
İran-Nükleer Denetim Krizi: UAEA Misyonunun Sona Ermesi Belirsizliği Derinleştiriyor

BM’nin 2231 sayılı Kararı ve nükleer anlaşmanın resmi olarak sona ermesi, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki ilişkilerde belirsizliği artırdı. İran medyası, denetim misyonunun sona ermesiyle ortaya çıkan iki olası senaryoyu gündeme getirerek, NPT’den çekilmenin nükleer tesislerin güvenlik ve raporlama süreçlerini nasıl etkileyebileceğine dikkat çekti.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki ilişki, BM’nin 2231 sayılı Kararı’nın süresinin dolması ve 2015 tarihli nükleer anlaşmanın resmi olarak sona ermesiyle kritik bir dönemece girdi. İran medyasına göre, UAEA’nın misyonunun sona ermesiyle ortaya çıkan tablo iki ana olasılığı içeriyor: ya denetim mekanizmalarının tamamen askıya alınması, ya da taraflar arasında yeni bir anlaşma zemini yaratılmaya çalışılması.

Uzmanlar, NPT’den çekilmenin yalnızca sembolik bir hamle olmadığını, İran’ın nükleer tesislerinin uluslararası denetimden tamamen bağımsız hale gelmesi anlamına geldiğini belirtiyor. Bu süreç, tesislerdeki güvenlik önlemlerinin raporlanması ve potansiyel risklerin uluslararası gözlemle takip edilmesini fiilen durduruyor.

İran medyası ayrıca, UAEA’nın misyonunun sona ermesiyle ortaya çıkacak boşluğun, bölgesel aktörler ve küresel güçler için yeni riskler barındırabileceğini vurguladı. Uzmanlar, denetim eksikliğinin yalnızca İran’ın nükleer programını değil, aynı zamanda bölgedeki istikrarı da doğrudan etkileyebileceğini belirtiyor.

Bu gelişmeler, diplomatik kanalların yeniden işlev kazanmasını ve uluslararası aktörlerin İran’la müzakere yollarını tekrar değerlendirmesini gerektiriyor. İran’ın, NPT çerçevesindeki yükümlülüklerinden çekilmesi, hem bölgesel güç dengelerini hem de uluslararası nükleer güvenlik mekanizmalarını yeniden şekillendirecek bir dönemeç olarak görülüyor.

Sonuç olarak, UAEA’nın misyonunun sona ermesi, yalnızca teknik bir denetim meselesi değil; uluslararası güvenlik ve diplomatik denklemler açısından kritik bir kırılma noktası olarak yorumlanıyor. İran’ın atacağı adımlar, önümüzdeki dönemde nükleer güvenlik ve bölgesel istikrar açısından belirleyici olacak.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha