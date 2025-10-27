İran-Nükleer Denetim Krizi: UAEA Misyonunun Sona Ermesi Belirsizliği Derinleştiriyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki ilişki, BM’nin 2231 sayılı Kararı’nın süresinin dolması ve 2015 tarihli nükleer anlaşmanın resmi olarak sona ermesiyle kritik bir dönemece girdi. İran medyasına göre, UAEA’nın misyonunun sona ermesiyle ortaya çıkan tablo iki ana olasılığı içeriyor: ya denetim mekanizmalarının tamamen askıya alınması, ya da taraflar arasında yeni bir anlaşma zemini yaratılmaya çalışılması.
27 Ekim 2025 - 16:11
BM’nin 2231 sayılı Kararı ve nükleer anlaşmanın resmi olarak sona ermesi, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki ilişkilerde belirsizliği artırdı. İran medyası, denetim misyonunun sona ermesiyle ortaya çıkan iki olası senaryoyu gündeme getirerek, NPT’den çekilmenin nükleer tesislerin güvenlik ve raporlama süreçlerini nasıl etkileyebileceğine dikkat çekti.
