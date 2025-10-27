İran-Nükleer Denetim Krizi: UAEA Misyonunun Sona Ermesi Belirsizliği Derinleştiriyor

Uzmanlar, NPT’den çekilmenin yalnızca sembolik bir hamle olmadığını, İran’ın nükleer tesislerinin uluslararası denetimden tamamen bağımsız hale gelmesi anlamına geldiğini belirtiyor. Bu süreç, tesislerdeki güvenlik önlemlerinin raporlanması ve potansiyel risklerin uluslararası gözlemle takip edilmesini fiilen durduruyor.

İran medyası ayrıca, UAEA’nın misyonunun sona ermesiyle ortaya çıkacak boşluğun, bölgesel aktörler ve küresel güçler için yeni riskler barındırabileceğini vurguladı. Uzmanlar, denetim eksikliğinin yalnızca İran’ın nükleer programını değil, aynı zamanda bölgedeki istikrarı da doğrudan etkileyebileceğini belirtiyor.

Bu gelişmeler, diplomatik kanalların yeniden işlev kazanmasını ve uluslararası aktörlerin İran’la müzakere yollarını tekrar değerlendirmesini gerektiriyor. İran’ın, NPT çerçevesindeki yükümlülüklerinden çekilmesi, hem bölgesel güç dengelerini hem de uluslararası nükleer güvenlik mekanizmalarını yeniden şekillendirecek bir dönemeç olarak görülüyor.

Sonuç olarak, UAEA’nın misyonunun sona ermesi, yalnızca teknik bir denetim meselesi değil; uluslararası güvenlik ve diplomatik denklemler açısından kritik bir kırılma noktası olarak yorumlanıyor. İran’ın atacağı adımlar, önümüzdeki dönemde nükleer güvenlik ve bölgesel istikrar açısından belirleyici olacak.