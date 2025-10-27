Hizbullah’tan Net Mesaj: Saldırıya Karşı Direniş Sürüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hizbullah, Seyyid Hasan Nasrullah’ın kaybının ardından kolektif bir yapıyla hızlı bir toparlanma süreci geçirdi. Partinin önde gelen isimlerinden Naim Kasım, yaptığı açıklamada, saldırganlığa karşı kararlılık mesajı verirken, herhangi bir provokasyonun karşılıksız kalmayacağını net biçimde ifade etti.

Kasım, “Savaş başlatma niyetimiz yok. Ancak bir saldırı olursa sonuna kadar direneceğiz” sözleriyle direnişin devam edeceğini duyurdu. Bu ifade, bölgedeki mevcut gerilimler ve ateşkesin kırılgan yapısı göz önünde bulundurulduğunda oldukça kritik bir açıklama olarak değerlendiriliyor.

Lübnan hükümetine de çağrıda bulunan Kasım, ateşkes sonrası sorumluluğun devlete ait olduğunu belirterek, hükümeti sınır güvenliği ve bölgedeki istikrarı sağlama konusunda görevini yapmaya davet etti. Bu mesaj, partinin yalnızca askeri bir yapı olmadığını, aynı zamanda politik ve sosyal sorumlulukları üstlendiğini de gösteriyor.

Hizbullah’ın kolektif karar mekanizmasının vurgulanması, Nasrullah sonrası liderlik boşluğu konusunda kamuoyuna güvence vermeyi amaçlıyor. Partinin stratejik yönelimlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Kasım, hem siyasi hem askeri olarak direniş çizgisinin korunacağını ifade etti.

Uzmanlar, bu açıklamanın bölgesel aktörler ve İsrail ile ilişkiler açısından önemli sinyaller içerdiğini belirtiyor. Direniş çizgisi sürerken, Lübnan’ın resmi kurumlarının ve ordusunun sorumluluk alanının güçlendirilmesi, partinin söylemlerinde ön plana çıkan bir vurgu olarak öne çıkıyor.

Sonuç olarak, Hizbullah’ın mesajı net: Savaş başlatmak niyetinde olmasa da, herhangi bir saldırıya karşı direniş sürecek ve parti, Nasrullah sonrası kolektif yapısıyla hem politik hem de askeri olarak sahadaki etkisini koruyacak.