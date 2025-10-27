Türkiye, 13 Yıl Aradan Sonra Şam Büyükelçiliğini Yeniden Faaliyete Geçiriyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin diplomatik kadrosunu güçlendirmek amacıyla yaptığı yeni atamaları kamuoyuna duyurdu. Açıklamaya göre, 13 yıl aradan sonra Şam Büyükelçiliği yeniden aktif hale geliyor ve büyükelçiliğe Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz atanıyor.

Diplomatik kaynaklar, bu atamanın Suriye ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin normalleşmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildiğini belirtiyor. Uzmanlar, atamanın bölgedeki güvenlik ve siyasi dengeleri yakından etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Yeni görev dağılımları, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerdeki etkinliğini artırmayı ve bölgesel istikrarı desteklemeyi amaçlamaktadır” ifadeleri yer aldı. Nuh Yılmaz’ın Şam’daki görevi, özellikle iki ülke arasında iletişim kanallarını güçlendirme ve insani işbirliği projelerini ilerletme açısından kritik görülüyor.