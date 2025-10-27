  1. Ana Sayfa
Haaretz itiraf etti: Batı Şeria’daki durum Gazze’den farksız

27 Ekim 2025 - 17:21
Haaretz gazetesi, Batı Şeria’da durumun Gazze’deki kriz kadar tehlikeli olduğunu kabul etti. İşgalci İsrail ve askerlerin saldırıları nedeniyle 80 köyün halkı yerinden edildi. 2023 Ekim’den bu yana 120 yeni sözde "yerleşim" bölgesi kurulması, Batı Şeria’da sosyal patlamaya yol açabilecek ciddi bir gerginlik yarattı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Haaretz gazetesi, işgal altındaki Batı Şeria’da durumun kötüye gittiğini itiraf etti. Haberde, İsrail yerleşimcilerinin ve onları destekleyen askerlerin saldırılarıyla bölgenin istikrarsızlaştığı vurgulandı.

Gazete, Gazze’deki savaşın Batı Şeria’daki saldırılar için bir bahane haline geldiğini belirtiyor. 2023 Ekim ayından bu yana 120’den fazla yeni işgal birimi kurulurken, 80 köyün sakinleri yerlerinden edildi. Bu durum, Batı Şeria’yı sosyal patlamaya sürükleyen ciddi bir risk olarak gösteriliyor.

Raporda, Batı Şeria’daki gelişmelerin tehlikesinin Gazze’deki krizden daha az olmadığına dikkat çekildi. işgalci İsrail’in politikaları, direnişin ve halkın öfkesinin her an patlamaya hazır bir birikim oluşturduğunu ortaya koyuyor.

