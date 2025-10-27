Trump'ın Asya gezisi ve nüfuz mücadelesi: Kim Jong-un ile görüşme olacak mı?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışman yardımcısı KT McFarland, Newsmax kanalına verdiği demeçte, Trump döneminde Kuzey Kore'ye yönelik politikalara dair açıklamalarda bulundu. McFarland'ın, Trump'ın Kim Jong-un ile yaptığı görüşmeleri "oldukça başarılı" olarak nitelemesi ve Kuzey Kore'nin o dönem nükleer denemeleri durdurduğunu iddia etmesi, Washington'ın bölgedeki nüfuz mücadelesinde "diyalog" maskesini nasıl kullandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Trump, sürdürdüğü Asya turu kapsamında, bölge ülkeleri arasında aracılık iddialarıyla öne çıkmaya çalışıyor. Malezya'da düzenlenen ASEAN zirvesine katılan Trump'ın, Kamboçya ile Tayland arasında barış anlaşmasına aracılık ettiğini açıklaması, ABD'nin Güneydoğu Asya'daki etki alanını genişletme stratejisinin bir parçası olarak yorumlanıyor. Tur kapsamında Japonya ve Güney Kore'yi de ziyaret edecek olan ABD Başkanı'nın nihai hedefi ise, Çin ile süregelen ticaret savaşında kozlarını pazarlık masasına taşımak.

Ancak turun en dikkat çeken gündem maddesi, olası bir Trump-Kim Jong-un buluşması. Trump'ın, "Onunla her zaman iyi bir ilişkim oldu" şeklindaki açıklaması, Washington'ın Kuzey Kore'ye yönelik "yaptırım ve tehdit" politikasının başarısız olmasından sonra, "diyalog" silahına yeniden sarıldığını gösteriyor. Emperyalizmin klasik oyunlarından biri olan bu yaklaşım, askeri ve ekonomik baskıyla sonuç alınamadığında devreye girmektedir.

Güney Kore'deki liberal hükümetin, Trump'tan Kuzey Kore ile diyaloğu yeniden başlatması için "aktif rol üstlenmesini" istemesi ise, bölgedeki ABD yanlısı işbirlikçi hükümetlerin, Washington'ın kendi çıkarları doğrultusunda nasıl araçsallaştırıldığının açık bir göstergesi. Bu durum, Kore Yarımadası'ndaki gerilimin temelinde yatanın, ABD'nin bölgedeki varlığını ve nüfuzunu sürdürme arzusu olduğunu teyit ediyor.