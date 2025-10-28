İşgalci İsrail’in gözetleme devine Körfez kapısı: Controp, Abu Dhabi’de şube açıyor

Controp, özellikle elektro-optik gözetim sistemleri, insansız hava araçlarına entegre edilen kızılötesi kameralar ve sınır güvenliği için kullanılan kontrol teknolojileriyle tanınıyor. Şirketin ürünleri, yıllardır Gazze ve Batı Şeria’da yürütülen askeri operasyonlarda aktif şekilde kullanılıyor.

BAE ile İsrail arasındaki ilişkiler 2020’de imzalanan Abraham Anlaşmaları’yla resmileşmişti. O tarihten bu yana iki ülke arasındaki ticaret, savunma ve teknoloji ortaklıkları hızla artıyor. Ancak Controp’un Körfez’e uzanan bu hamlesi, söz konusu ilişkilerin askeri boyuta taşındığının açık bir göstergesi.

Uzmanlara göre, İsrail’in bu genişlemesi sadece ticari değil; istihbarat paylaşımı ve güvenlik altyapısının İsrail standartlarına göre yeniden biçimlendirilmesi anlamına geliyor. Bu durum, Körfez ülkelerinde Filistin meselesine duyarlı kesimlerde rahatsızlık yaratıyor.

Controp’un geçmişte Filistin topraklarında kullanılan gözetim sistemleri nedeniyle insan hakları örgütlerinin hedefinde olduğu biliniyor. Şirketin ürünlerinin sivillerin hareketlerini izleme, protestoları bastırma ve sınır bölgelerinde otomatik hedefleme sistemlerinde kullanıldığı yönünde belgeler bulunuyor.

Sonuç olarak, Abu Dabi’deki bu yeni şube, sadece bir ticari yatırım değil; bölgenin askeri-ekonomik yöneliminde önemli bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor. Körfez’in bu adımı, “teknolojik modernleşme” perdesi altında İsrail’in güvenlik stratejilerine daha sıkı bir entegrasyon anlamına gelebilir.