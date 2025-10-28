İşgalci İsrail’in gözetleme devine Körfez kapısı: Controp, Abu Dhabi’de şube açıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail Savunma Bakanlığı, Controp’un Birleşik Arap Emirlikleri’nde “Controp Emirates Ltd.” adıyla faaliyet göstermesine yeşil ışık yaktı. Şirketin Abu Dabi’de kuracağı ofis, satış, bakım ve teknik destek hizmetlerinin yanı sıra bölgesel gözetim sistemleri üretimini de kapsayacak. Bu, İsrail merkezli bir savunma şirketinin Körfez’deki ilk kalıcı varlığı anlamına geliyor.
28 Ekim 2025 - 12:36
News ID: 1743759
İsrailli askeri teknoloji firması Controp Precision Technologies Ltd., bir dev adımla Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) açılıyor. Abu Dabi’de yeni şubesi için Tel Aviv’den onay alınırken, bu açılım hem İslam dünyasında duyarlılık yaratıyor hem de bölgedeki silah-ve gözetim endüstrisinin Kuzey-Güney ekseninde yeni bir faza geçtiğini işaret ediyor.
yorumunuz