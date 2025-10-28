Trump’tan Latin Amerika’ya Yeni Tehdit: Washington, Direniş Karşıtı Müdahale Dönemine mi Dönüyor?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın Venezuela ve Kolombiya’ya yönelik sınırlı bir askeri müdahaleden söz ettiği yönündeki ifşa, Latin Amerika’da büyük yankı uyandırdı. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın kamuoyuna açıkladığı bu tehdit, Washington’un uzun yıllar sürdürdüğü “arka bahçe” siyasetine dönüş sinyali olarak değerlendiriliyor.

Trump’ın söz konusu açıklamaları, ABD’nin bölgedeki direniş hareketlerini bastırma ve anti-emperyalist hükümetleri hedef alma niyetinin sürdüğünü gösteriyor. Özellikle Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun ABD yaptırımlarına rağmen direniş eksenine yakın duruşunu koruması, Washington’un askeri tehditlerini yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlar, Trump’ın olası adaylık süreci öncesinde Latin Amerika’ya yönelik bu çıkışlarının hem iç politikada milliyetçi tabanı konsolide etmeye, hem de bölgedeki bağımsız hükümetleri baskı altına almaya dönük bir hamle olduğunu belirtiyor.

Caracas ve Bogotá yönetimleri ise olası bir müdahale söylemine sert tepki gösterdi. Venezuela Dışişleri Bakanlığı, “Latin Amerika halkları, yeni bir emperyalist maceraya izin vermeyecektir” ifadelerini kullanarak bölgesel dayanışma çağrısında bulundu.

Direniş eksenine yakın çevreler ise Trump’ın açıklamalarını, ABD’nin hegemonik düzenini yeniden tesis etme çabasının bir parçası olarak değerlendiriyor. Washington’un yeni tehditleri, Latin Amerika’da direnişin güçlendiği bir dönemde, emperyalizmin eski reflekslerini tekrar sahneye sürdüğünü gösteriyor.