Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İrlanda’da gerçekleşen son seçimlerde Katherine Kanoli’nin zaferi, yalnızca ulusal siyasette değil, Avrupa genelinde de önemli bir yankı uyandırdı. Uluslararası ilişkiler uzmanları, bu sonuçların Avrupa halklarının, özellikle Filistin meselesinde Batı medyasının dayattığı tek taraflı Siyonist anlatıya karşı uyanmaya başladığını gösterdiği görüşünde birleşiyor.

Uzman Dr. Fintan O’Leary, yaptığı değerlendirmede, “İrlandalı seçmen, sadece bir adaya oy vermedi; aynı zamanda adalet, bağımsızlık ve insanlık onuru lehine bir duruş sergiledi. Bu, Avrupa’da başlayan yeni bir farkındalığın ilk işaretidir” dedi.

İrlanda’nın uzun yıllar sömürgecilik karşıtı mücadele geleneğine sahip olduğunu hatırlatan O’Leary, “Filistin halkının direnişi, İrlandalıların tarihsel hafızasında derin bir yankı buluyor. Kanoli’nin başarısı, bu ortak hafızanın siyasi bir ifadeye dönüşmesidir” ifadelerini kullandı.

Avrupa medyasında ise seçim sonuçlarına temkinli yaklaşıldı. Bazı yayın organları, Kanoli’nin “fazla Filistin yanlısı” tutumunu eleştirirken, halkın bu söylemleri reddederek demokratik bir yanıt verdiği yorumları da öne çıktı.

Direniş ekseni çevreleri, İrlanda seçimlerinin, Avrupa’da Siyonist etkisinin kırılmakta olduğuna dair güçlü bir mesaj taşıdığını belirtiyor. Kanoli’nin başarısının ardından birçok Avrupa ülkesinde benzer halk hareketlerinin güç kazanması bekleniyor.

Uzmanlara göre, İrlanda’daki bu sonuç sadece bir seçim değil; Avrupa vicdanının yeniden dirilişinin işareti.