Suudi Analistten Siyonist Bakana Sert Yanıt: “Develerimizin Kökü Var, Sizde Yok!”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suudi Arabistanlı tanınmış yazar ve siyasi analist, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in son açıklamalarına sert bir dille yanıt verdi. Smotrich’in Arap halklarına yönelik küçümseyici sözlerinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda analist, “Bizim develerimizin kökü var, sizde ise ne tarih var ne de aidiyet. Bu topraklarda kim yabancı, herkes görüyor,” ifadelerini kullandı.

İsrailli bakanın sözleri, sadece Arap dünyasında değil, uluslararası çevrelerde de tepki topladı. Smotrich’in, “Araplar kültürsüz göçebelerdir” şeklindeki ifadeleri, birçok yorumcu tarafından ırkçı ve sömürgeci bir bakış açısının dışa vurumu olarak değerlendirildi.

Riyad merkezli gazetelerde yer alan analizlerde, Suudi yazarın çıkışının bölge halkları arasında geniş destek bulduğu belirtiliyor. Analistlerin ortak görüşüne göre, bu tepki sadece kişisel bir yanıt değil, aynı zamanda Siyonist söylemin kibirli ve saldırgan diline karşı Arap onurunu savunan sembolik bir duruş niteliği taşıyor.

Körfez’deki bazı siyasi gözlemciler ise, son dönemde Arap dünyasında İsrail’le “normalleşme” yanlısı çevrelere karşı toplumun gösterdiği tepkilerin bu olayla birlikte daha görünür hale geldiğine dikkat çekiyor.

Arap basınında yer alan yorumlarda, “Bir halkın onuru ve kökleri, işgalcilerin yalan dolu tarih kitaplarından daha sağlamdır” ifadeleriyle, Suudi analistin sözlerinin yankısı sürüyor.