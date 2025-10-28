Gazze’de İki Yılda 64 Bin Şehit: Siyonist Rejimin Soykırımı Korkunç Boyutlara Ulaştı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’de iki yıldır süren saldırıların bilançosu, tarihin en karanlık sayfalarına yazılacak bir vahşeti ortaya koyuyor. Bölgedeki sağlık ve insan hakları kurumlarının yayımladığı son verilere göre, Siyonist rejimin bombardımanlarında 64 binden fazla Filistinli şehit olurken, 164 binden fazla kişi de yaralandı. Şehitlerin büyük bölümünü kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.
28 Ekim 2025 - 17:07
Gazze’ye yönelik iki yıldır süren saldırılara ilişkin yeni veriler, işgalci İsrail rejiminin işlediği soykırımın vahametini bir kez daha ortaya koydu. Çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 64 binden fazla şehit, 164 bini aşkın yaralı... Bu rakamlar, insanlığın gözleri önünde yaşanan bir felaketin sessiz tanıkları.
