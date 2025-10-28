  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Foto

Gazze’de İki Yılda 64 Bin Şehit: Siyonist Rejimin Soykırımı Korkunç Boyutlara Ulaştı

28 Ekim 2025 - 17:07
News ID: 1743965
Gazze’de İki Yılda 64 Bin Şehit: Siyonist Rejimin Soykırımı Korkunç Boyutlara Ulaştı

Gazze’ye yönelik iki yıldır süren saldırılara ilişkin yeni veriler, işgalci İsrail rejiminin işlediği soykırımın vahametini bir kez daha ortaya koydu. Çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 64 binden fazla şehit, 164 bini aşkın yaralı... Bu rakamlar, insanlığın gözleri önünde yaşanan bir felaketin sessiz tanıkları.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’de iki yıldır süren saldırıların bilançosu, tarihin en karanlık sayfalarına yazılacak bir vahşeti ortaya koyuyor. Bölgedeki sağlık ve insan hakları kurumlarının yayımladığı son verilere göre, Siyonist rejimin bombardımanlarında 64 binden fazla Filistinli şehit olurken, 164 binden fazla kişi de yaralandı. Şehitlerin büyük bölümünü kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.

Gazze Şeridi’ndeki altyapı neredeyse tamamen yok olurken, binlerce konut, okul, cami ve hastane yerle bir edildi. Bölgedeki sağlık çalışanları, yakıt ve ilaç eksikliği nedeniyle binlerce yaralının hayatının tehlikede olduğunu bildiriyor.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütleri, İsrail’in Gazze’de uyguladığı kuşatma ve sistematik yıkımı “soykırım eşiğini aşan bir insanlık suçu” olarak nitelendiriyor. Ancak Batılı devletlerin sessizliği ve çifte standardı, bu suçların sürmesine zemin hazırlıyor.

Filistinli analist Musa el-Hattab, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu sadece bir savaş değil; planlı bir yok etme projesi. İsrail rejimi, Gazze’yi haritadan silmeye çalışıyor, dünya ise suskun” ifadelerini kullandı.

Direniş kaynakları ise, Gazze’deki kayıpların büyüklüğüne rağmen halkın iradesinin kırılmadığını, direnişin her geçen gün daha da örgütlü hale geldiğini vurguluyor.

Uluslararası kamuoyunda ise “Gazze soykırımı” ifadesi giderek daha fazla dile getiriliyor. Uzmanlara göre, Filistin’de yaşananlar sadece bir halkın değil, insanlığın vicdanının sınandığı bir dönemeç olarak tarihe geçiyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha