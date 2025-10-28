Gazze’de İki Yılda 64 Bin Şehit: Siyonist Rejimin Soykırımı Korkunç Boyutlara Ulaştı

Gazze Şeridi’ndeki altyapı neredeyse tamamen yok olurken, binlerce konut, okul, cami ve hastane yerle bir edildi. Bölgedeki sağlık çalışanları, yakıt ve ilaç eksikliği nedeniyle binlerce yaralının hayatının tehlikede olduğunu bildiriyor.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütleri, İsrail’in Gazze’de uyguladığı kuşatma ve sistematik yıkımı “soykırım eşiğini aşan bir insanlık suçu” olarak nitelendiriyor. Ancak Batılı devletlerin sessizliği ve çifte standardı, bu suçların sürmesine zemin hazırlıyor.

Filistinli analist Musa el-Hattab, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu sadece bir savaş değil; planlı bir yok etme projesi. İsrail rejimi, Gazze’yi haritadan silmeye çalışıyor, dünya ise suskun” ifadelerini kullandı.

Direniş kaynakları ise, Gazze’deki kayıpların büyüklüğüne rağmen halkın iradesinin kırılmadığını, direnişin her geçen gün daha da örgütlü hale geldiğini vurguluyor.

Uluslararası kamuoyunda ise “Gazze soykırımı” ifadesi giderek daha fazla dile getiriliyor. Uzmanlara göre, Filistin’de yaşananlar sadece bir halkın değil, insanlığın vicdanının sınandığı bir dönemeç olarak tarihe geçiyor.