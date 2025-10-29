Hamas: Ateşkese bağlıyız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hamas, işgal ordusunun Gazze’ye yönelik yeni saldırılarını meşrulaştırmak için kullandığı “Refah’ta İsrail askerlerine ateş açılması” iddiasını kesin bir dille yalanladı. Hareket, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Gazze’deki ateşkes ve esir takası anlaşmasına tamamen bağlı olduklarını belirterek, “Refah’taki silahlı saldırıyla hiçbir ilgimiz yoktur” ifadesini kullandı.

Hamas, İsrail’in bu iddiaları kasıtlı biçimde gündeme getirerek, ABD Başkanı Donald Trump’ın gözetiminde Mısır’da imzalanan ateşkes anlaşmasını sabote etmeye çalıştığını vurguladı. Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırıların açık bir ateşkes ihlali olduğu, Refah Sınır Kapısı’nın kapalı tutulmasının da bu ihlallerin bir parçası olduğu belirtildi.

Hamas, arabulucu ve garantör ülkelere çağrıda bulunarak, İsrail’e karşı gerçek baskı uygulanması ve işgalin ateşkesi sabote etme girişimlerinin engellenmesi gerektiğini bildirdi. Açıklamada, “İsrail’in sivillere yönelik vahşi saldırılarını ve ateşkesin maddelerini hiçe sayan ihlallerini durdurmak için uluslararası sorumluluk üstlenilmelidir” denildi.

Bu gelişmelerin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Hamas ateşkesi ihlal etti” iddiasıyla orduya Gazze’ye yönelik yeni saldırı talimatı verdi. İşgal ordusu Refah, Gazze ve Deyr el-Belah kentlerini hedef aldı. Bombardımanda en az 2 Filistinli hayatını kaybetti, birçok sivil yaralandı.

Direniş kaynakları, İsrail’in bu saldırılarıyla hem anlaşmayı boşa çıkarmayı hem de Gazze’de direnişin elini zayıflatmayı hedeflediğini bildirdi. Buna rağmen Hamas, “direnişin tüm siyasi ve askeri kanatlarıyla ateşkes anlaşmasına bağlı kalmaya devam edeceğini” vurguladı.