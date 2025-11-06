Trump’tan Venezuela Çıkmazı: Askeri Seçenek Sonuç Getirmiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD iç siyasetinde yaşanan baskılara rağmen Başkan Donald Trump’ın Venezuela dosyasında askeri seçeneğe kuşkuyla yaklaştığı bildirildi. The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Trump yönetimi, “rejim değişikliği” hedefinin sahada beklenen sonucu vermeyeceğini değerlendiriyor.

Amerikan kaynakları, Başkan’ın danışmanlarından gelen “askeri müdahale riskli ve verimsiz olur” değerlendirmelerini dikkate aldığını, bunun da Washington’un Latin Amerika politikasında bir yön değişikliği anlamına gelebileceğini belirtiyor.

Analistler, Trump’ın bu tavrını, bölge halklarının yıllardır süren dış müdahalelere karşı geliştirdiği siyasi dirençle ilişkilendiriyor. Caracas’ın abluka şartlarına rağmen ayakta kalması, ABD’nin klasik “müdahale modeli”nin artık işlemediğini gösteriyor.

Venezuela hükümeti ise gelişmeleri “direnişin yeni bir zaferi” olarak görüyor. Devlet yetkilileri, Washington’un geri adım atmaya zorlandığını savunarak, “Amerikan emperyalizminin bölgedeki etkisi çözülüyor” açıklamasını yaptı.

Bölge gözlemcileri, Trump yönetiminin bu tutumunun kalıcı olup olmayacağının, Kasım ayında yapılacak bölgesel politika toplantısında netleşeceğini ifade ediyor.