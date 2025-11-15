Arjantinli Tarihçi Prof. Martín Martinelli: “Batı Ahlaki Krizde, Anlatı Hegemonyası Çöküyor؛ Filistin Artık Küresel Mücadelenin Merkezi”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Arjantinli tarihçi Prof. Martín Martín Martinelli Abna ile yaptığı söyleşide، Batı’nın bugün ciddi bir ahlaki kriz yaşadığını ve anlatısal hegemonyasının çöktüğünü söyledi. Martinelli’ye göre، Filistin artık küresel odak noktasıdır؛ çünkü Gazze halkının benzeri görülmemiş direnişi، İsrail’in sınırsız şiddeti ve dünya kamuoyunun uyanışı، Batı’nın güç yapısını temelden sarsmış ve Filistin’i Küresel Güney’in sömürgecilik ve apartheid karşıtı mücadelesinin en görünür sembolü hâline getirmiştir.

Abna: Prof. Martinelli, güncel Gazze kuşatmasının ortasında bu anı jeopolitik ve ahlaki açıdan nasıl tanımlıyorsunuz?

Martinelli: Bana göre Filistin meselesi yeniden Küresel Güney’in merkezi hâline gelmiştir. Filistin bugün dünya jeopolitiğinin kalbinde, küresel güç çatışmasının ve fosil kapitalizmin ana eksenlerinden birinde duruyor. Aynı zamanda Filistin direnişi, hem sömürge karşıtı hem emperyalizm karşıtı bir karakter taşıyor؛ çünkü hem İsrail’in apartheid ve yerleşimci sömürgeciliğine hem de ABD ve Batı’nın Afrika–Avrasya hattındaki genişlemesine karşı duruyor. Bir tarafta planlı kıtlık ve sistematik saldırılarla sınır tanımaz İsrail şiddeti، diğer tarafta Filistinlilerin benzersiz direnci bulunuyor.

Abna: İsrail yıllardır işgali meşrulaştıran bir anlatı kurmuştu. Bu anlatı hegemonyası neden çöktü?

Martinelli: Birkaç neden var. Birincisi، dünyanın her yerindeki geniş protesto dalgası—öğrenciler، akademisyenler، işçiler ve halk—yeni bir bilinç düzeyi yarattı.

İkincisi، yoğun sansüre rağmen sosyal medya، İsrail’in gizlediği şiddeti görünür kıldı.

Üçüncüsü، birçok ülke artık kendi bağımsız anlatısını kuruyor. Bunlara Filistin’le kurulan güçlü dayanışma و BDS gibi kampanyalar eklenince، İsrail’in eski anlatı üstünlüğü çöktü.

Abna: “Soykırım” kavramı bugün siyasette ve medyada neden bu kadar meşru hâle geldi?

Martinelli: Çünkü İsrail ordusunun Gazze’de uyguladığı şiddet artık inkâr edilemeyecek ölçüde soykırım niteliği taşıyor. Çok sayıda devlet، yüzlerce akademisyen ve hatta Birleşmiş Milletler bu tanımı açıkça kabul etti.

Abna: Dijital platformlar ve gazetecilerin tanıklıkları bu anlatının çöküşünde nasıl rol oynadı?

Martinelli: Rolü belirleyicidir. Geleneksel medya hâlâ ABD–NATO merkezli sınırlar içinde hareket ediyor. Buna karşılık dijital platformlar dünya bilincini çok daha fazla etkiledi. Filistinli gazeteciler ağır saldırılara rağmen dünyaya gerçekleri ulaştırmayı başardı. Uluslararası gazeteciler de hedef alındı ama bu durum “Filistin direnişinin sesi”ni daha da güçlendirdi.

Abna: Bazı Batılı devletler bile artık İsrail anlatısından uzaklaşıyor. Neden?

Martinelli: Batı ikili davranıyor. Bir yandan ABD ve NATO çizgisinde İsrail’i destekliyor؛ öte yandan İtalya’daki işçi sendikalarının “Her şeyi durduralım؛ soykırımı durduralım” kampanyası ve bazı Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanıma adımları، değişimin başladığını gösteriyor. Bu süreç، Güney Afrika’daki apartheid rejimine benzer bir baskı dalgasına dönüşebilir.

Abna: Filistin direnişindeki maneviyatın rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz؟

Martinelli: Maneviyat direnişin önemli sütunlarından biridir؛ ancak Filistin meselesi dini bir çatışma değildir. Bu، sömürgecilik، apartheid ve emperyalist bir düzenle mücadeledir. Batı bunu dinler arası gerilim gibi sunmaya çalışıyor، fakat gerçek çok açıktır: İsrail، bölgeyi bölmek ve Batı’nın nüfuzunu genişletmek için tasarlanmış bir araçtır.

Abna: Sizce şu anda tarihsel bir dönüm noktasında mıyız?

Martinelli: Kesinlikle. Batı’nın hegemonyası geriliyor، askeri tepkisi ise bunun göstergesi. Küresel bilinç çok yükseldi؛ fakat gerçek dönüşüm zaman alacaktır. Bu süreç، Vietnam، Cezayir veya Güney Afrika örneklerine benzeyebilir. BRICS gibi ABD dışı güçlerin rolü belirleyici olacaktır.

Abna: Filistin dünyanın onur، direniş ve hakikat arayışına ne öğretiyor?

Martinelli: Filistin، emperyalist yapının tüm askeri ve medya gücüne rağmen zayıf noktaları olduğunu gösteriyor. On yıllardır süren direniş، dünyanın dört bir yanında yankı buldu. Filistinlilerin kararlılığı، baskıya boyun eğmeyen halkların tarih yazabileceğini kanıtladı.

Abna: Küresel farkındalık artmışken، İsrail’in manipülasyon girişimleri ne kadar etkili olabilir?

Martinelli: Bu girişimler devam edecek؛ çünkü soykırım uygulayan bir rejim sürekli sahte anlatılar üretmek zorundadır. TikTok satın alma girişimleri veya yapay zekâ destekli propaganda bunun örneğidir. Ancak küresel bilinç geri dönülmez bir noktaya ulaşmıştır.

Abna: Bugün düşünürlerin، gazetecilerin ve dini liderlerin sorumluluğu nedir?

Martinelli: Sorumluluk ağırdır. Bu durumda tarafsızlık، fiilen zalimle işbirliği anlamına gelir. Filistin، Lübnan، Suriye، Irak، Yemen ve İran sürekli kuşatma ve dezenformasyon altındadır. Bu nedenle Güney’in birleşmesi ve bağımsız bir anlatı üretmesi şarttır. Düşünürler ve gazeteciler، Afrika’dan Asya’ya، Ortadoğu’dan Latin Amerika’ya kadar tüm kuşatma altındaki halkların özgürlüğü için ortak bir söylem geliştirmelidir