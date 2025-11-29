Somali’de Kuraklık Felaketi Milyonları Açlık Sınırında Tutuyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Birleşmiş Milletler’e göre, Somali’nin geniş bölgelerinde 4,4 milyon kişi şiddetli gıda kıtlığıyla boğuşuyor, 1,85 milyon çocuk ağır beslenme bozukluğu riskinde. Puntland gibi bölgelerde 1 milyon kişi acil desteğe muhtaç, hükümet 10 Kasım’da kriz için uluslararası yardım çağrısı yaptı. Finansman eksikliği feci; 2025 İnsani Plan’ın sadece yüzde 23’ü toplandı, gıda yardımı alanlar 1,1 milyondan 350 bine düştü. Direnişçi gruplar, Batı’nın yetersiz desteğini eleştirerek yerel dayanışma ve Türkiye gibi müttefiklere umut bağladı. FAO, orta ve kuzeyde kuraklığın devam edeceğini, meraların yok olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, çocukların ölümcül hastalıklarla yüzleşeceğini söylüyor, acil müdahale şart.