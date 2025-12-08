Mossad’da Tartışmalı Atama Güvenlik Krizine Yol Açabilir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İşgal rejiminin dış istihbarat teşkilatı Mossad için yönetim değişikliği tartışmaları büyüyor. Kurumun eski üst düzey yöneticilerinden biri, yeni başkanın atanma yönteminin liyakatten uzak ve siyasi hesaplarla şekillendiğini savundu. Açıklamada, bu yöntemin kurumsal dengeyi zedeleyebileceği ve gizli operasyonların güvenliğini riske atabileceği vurgulandı.

Eleştirilerin odağında, kararın bizzat Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından alınmış olması yer aldı. Söz konusu gelişmenin yalnızca kurumsal bir görev değişimi olmadığına dikkat çeken kaynaklar, bunun istihbarat yapısında uzun vadeli sarsıntılara neden olabileceğini ifade etti.

Diplomatik çevreler, bu müdahalenin Mossad’ın bağımsız hareket kabiliyetini sınırlayabileceğini ve kurum içinde ciddi bir güvenlik zaafı oluşturabileceğini belirtiyor. Rejim içinde artan görüş ayrılıklarının, önümüzdeki dönemde daha görünür hale gelmesi bekleniyor.

İgra, Siyonist rejimin Kanal 11 televizyonuna yaptığı açıklamada, Gafmen’in Mossad’ın iç yapısını anlamak ve kurum içindeki güç akımlarını tanımak için yeterli deneyime sahip olmadığını vurguladı. Eski Mossad yetkilisi ayrıca Netanyahu’nun “yeni, geniş ve farklı bir bakış açısına sahip bir kişinin Mossad’a girmesi gerektiği” yönündeki gerekçesini reddederek, Mossad’da operasyonel kararların yalnızca deneyim, derin bilgi ve güvenlik geçmişiyle mümkün olabileceğini söyledi.