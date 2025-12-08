Lübnan’dan İsrail’e Karşı Temkinli Duruş: Silahların Münhasırlığıyla Güçlenme Çağrısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’dan gelen açıklamalar, bölgedeki hassas dengelerin korunması için önemli mesajlar içeriyor. Ülke yönetimi yetkilileri, İsrail ile doğrudan çatışmaya girmenin bölge barışına zarar vereceğinin altını çiziyor. Bu çerçevede, silahların münhasıran devlet kontrolünde olması gerektiğinin altı çizilirken, bu düzenlemenin Lübnan’ın uluslararası platformlarda itibarını ve gücünü artıracak stratejik bir adım olduğu belirtildi.

Lübnan, iç ve dış tehditlere karşı direnme gücünü artırmak için siyasi ve askeri alanlarda sağlam bir şekilde hareket etmeyi amaçlıyor. Yönetim, halkın ve direniş güçlerinin güvenliği için ordunun ve resmi güçlerin silah kullanımının tekelinde olmasının temel olduğunu savunuyor. Böylece ülkenin iç disiplini korunurken, dışlayıcı çatışmalara kapı aralanmaması hedefleniyor.

Uzmanlar, Lübnan’ın bu tavrını, bölgesel dengeleri bozacak gereksiz çatışmaların önüne geçmek ve politik istikrarı korumak adına atılmış stratejik bir adım olarak değerlendiriyor. Aynı zamanda, devletin silah üzerindeki kontrolünü sağlaması, direnişin meşruiyetinin ve gücünün korunmasına da katkı sunuyor.