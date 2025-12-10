ABD-İsrail aparatı IŞİD’e karşı zaferin etkileri

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tekfirci ideolojiyi kendisine rehber edinen IŞİD, “hilafet kurma” iddiası ve sözde şeriat uygulama söylemiyle örgütlendirilen, yapay biçimde üretilmiş silahlı bir terör grubuydu. Bu yapı, Suriye ve Irak topraklarını vahşi saldırılarının merkezi haline getirerek bölgede büyük bir yıkım ve katliam zinciri oluşturdu.

Tekfirci IŞİD, ilk olarak Suriye’de insanlık dışı suçlara girişti, ardından saldırılarını Irak’a taşırarak Musul başta olmak üzere Ninova’nın birçok bölgesini işgal etti. Örgüt, korku ve vahşeti yaymak amacıyla infaz görüntülerini özellikle propaganda için kaydedip dünyaya servis ediyor, kendisine yakın diğer terör gruplarının unsurlarını bile acımasızca katlediyordu. “Cebhetü’n-Nusra” ve “Ahraru’ş-Şam”la yaşanan çatışmaların ardından bu grupların kesilmiş başlarını videolarla duyurmuşlardı.

IŞİD ayrıca Müslüman ve Hristiyanların türbe ve ibadet mekânlarını yıkmak, Irak’ın kadim kültürel mirasını hedef almak gibi geniş çaplı suçlar işledi; özellikle Musul’da binlerce yıllık tarihi eserleri yok etti.

Dönemin birçok istihbarat raporu, ABD, Siyonist rejim ve bazı bölge istihbaratlarının DEAŞ’ın oluşumunda ve sahada etkin biçimde kullanılmasında rol oynadığını ifşa etmişti. O dönem, işgal güçlerinin helikopterlerle DEAŞ bölgelerinde yaptığı intikal görüntüleri dahi kamuoyuna yansımıştı.

DEAŞ’ın elebaşı olarak lanse edilen Ebubekir el-Bağdadi’nin, Irak’ın Basra kentindeki Bucca Hapishanesi’nde ABD ordusunun kontrolünde yıllarca tutulduğu, ardından 2004 Aralık ayında diğer isimlerle birlikte serbest bırakıldığı biliniyor.

Örgüt Irak’ın üçte ikisini işgal edecek seviyeye ulaşırken, Bağdat kapılarına kadar ilerleme cesaretini de ABD-Siyonist ekseninden aldığı örtülü destekten ve bölgesel işbirlikçilerden alıyordu. Bu kritik aşamada, Irak’ın en yüksek dini merciinin lideri Ayetullah Seyyid Ali Sistanî’nin “Cihad-ı Kifai” fetvası yayımlandı. Bu fetva, Irak halkının ruhunu ayağa kaldıran bir dönüm noktası oldu. Milyonlarca Iraklı, fetvaya icabet ederek cephelere akın etti ve ülkenin kaderini belirleyecek direniş hattını oluşturdu.

Şehit Kasım Süleymani — IŞİD’le savaşın ön cephesinde

Irak, bu büyük tehdit karşısında komşusu ve kardeş ülkesi İran’dan yardım talep etti. İran, hiçbir karşılık beklemeden askeri danışmanlık ve lojistik destek sağlayarak Irak ordusu ve Halk Seferberlik Güçleri’yle (Haşd eş-Şabi) omuz omuza savaş yürüttü. Bu süreçte, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Kasım Süleymani ve Haşd eş-Şabi Başkan Yardımcısı Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis eşsiz bir rol oynadı. Iraklılar bu iki komutanı “zaferin mimarları” olarak anmaya devam ediyor.

İran’ın desteği, Irak’ın üç yıl süren yoğun savaşın ardından 2017’de DEAŞ’ı bozguna uğratmasını sağladı. 10 Temmuz 2017’de Ninova’nın merkezi olan Musul’un kurtarılması, hem Irak’ta hem Suriye’de DEAŞ’ın çöküş sürecini başlattı.

Irak halkı ve yetkililer, savaşın en zorlu dönemlerinde yanlarında duran İran’a defalarca teşekkür etti. Bugün Irak’ın üst düzey yetkilileri, “Eğer İran’ın yardımı olmasaydı Bağdat ve Erbil düşerdi” ifadelerini sıkça yineliyor. Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, “2014 savaşında İran halkımızın yanındaydı ve bu desteği asla unutmayacağız” dedi. Haşd eş-Şabi Başkanı Falih el-Feyyaz ve Fetih İttifakı lideri Hadi el-Amiri de İran’ın belirleyici rolünü birçok kez vurguladı.

20 Azar / 10 Aralık, Irak’ın DEAŞ’a karşı kazandığı büyük zaferin yıldönümüdür; bu tarih aynı zamanda İran ile Irak’ın kardeşliğinin, ortak mücadelesinin ve bölgenin güvenliğini ortak bir kader kabul eden iki halkın dayanışmasının somut bir kanıtı olarak hatırlanmaktadır. İran, bölge güvenliği söz konusu olduğunda karşılıksız ve istikrara katkı sunan bir güç olarak hareket etmeye devam etmektedir.