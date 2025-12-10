Siyonist bakandan Lübnan ve Suriye'de işgalin süreceği açıklaması

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist rejimin savaş bakanı Yisrael Katz, kuzey cephesine yaptığı ziyaret sırasında yeni bir provokatif iddiada bulunarak, işgalci Siyonist ordunun Lübnan’ın güneyi ve Suriye’nin işgal altındaki Golan Tepeleri boyunca “güvenlik hattı” adı altında kalıcı biçimde konuşlanması gerektiğini ileri sürdü.

Katz’ın bu açıklamaları, rejimin Lübnan ve Suriye topraklarına yönelik yıllardır süren işgalci ve yayılmacı politikalarının devam ettiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Siyonist rejim, özellikle Suriye’de yürütülen dış destekli savaşın ardından, Beşşar Esed yönetiminin devrilmesi ihtimali üzerinden güney bölgelerdeki işgal alanlarını genişletmeye çalışmış ve fiilî kontrolünü artırmıştı.

Aynı şekilde rejim, Lübnan’ın güneyinde de beş kritik noktayı hâlâ işgal altında tutarak uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor.

Öte yandan Siyonist rejim başbakanı Netanyahu da kısa süre önce yaptığı açıklamada, işgal güçlerinin “her türlü tehdidi bertaraf edeceklerini” iddia ederek, Gazze’de veya Lübnan’da Hizbullah’ın askerî kapasitesinin yeniden inşasına izin vermeyeceklerini söyledi. Netanyahu, Suriye’deki varlıklarının da süreceğini ifade ederek işgal politikalarını resmen teyit etti.