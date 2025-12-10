Venezuela, ABD işgaline karşı ulusal direniş ağı kuruyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Karayipler’de Washington’un yeni bir askerî gerilim dalgası tetiklemesinin ardından, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro bölgesel denklemleri kökten değiştirebilecek bir talimat verdi. Maduro, ordunun komuta kademesine “Vietnam tarzı yeraltı gerilla birlikleri” kurma emri vererek ülkenin tamamının Amerikan emperyalizmine karşı dev bir “silaha” dönüştürülmesini istedi.

Bu adım, ABD’nin uçak gemisi USS Gerald R. Ford’u Karayip sularına konuşlandırdığı ve Donald Trump’ın defalarca Venezuela’ya yönelik askerî seçeneklerden söz ettiği bir dönemde atıldı. Yarım yüzyıl önce Vietnam’da ABD’yi çökerterek tarihe geçen gerilla stratejisinin bugün Karakas’ın sokaklarında ve And Dağları’nda da etkili olup olmayacağı tartışılıyor.

Vietnam’dan Karakas’a: Amerikan hegemonyasını yıpratan savaşın mirası

Vietnam Savaşı, ABD ordusunun çağdaş tarihte uğradığı en ağır yenilgi olarak biliniyor. 1955–1975 yılları arasında Vietkong savaşçıları, asimetrik taktikler ve halk desteği sayesinde dünyanın en gelişmiş ordusunu geri çekilmeye mecbur bıraktı. Bu başarının temelinde, ABD’nin hava gücü ve teknolojik üstünlüğünü geçersiz kılan “tünel savaşı”, sızma, pusu ve vur-kaç yöntemleri yer alıyordu.

ABD’nin yoğun bombardımanına karşı 200 milden uzun Cu Chi tünelleri hem lojistik hem komuta merkezi hem de hastane olarak kullanıldı. 600 millik Ho Chi Minh hattı ise hiçbir zaman tamamen kesilemedi. Savaşın zirvesinde her hafta ortalama 100 Amerikan askeri ölüyordu. Savaş sonunda 58 binden fazla Amerikan askeri öldü, Vietnam’daki kayıp sayıları ise çok daha yüksekti; fakat asıl belirleyici olan, Amerikan toplumunda çöken moral ve savaş karşıtı dalgaydı.

Çin ve Sovyetler Birliği’nin teknik ve askerî desteği, halkın geniş katılımı ve Vietkong’un uzun süreli yıpratma stratejisi sonunda ABD’yi Vietnam’dan söküp attı ve Washington’un desteklediği Güney Vietnam tamamen çöktü.

Maduro’nun “direniş modeli”: Uzun süreli yıpratma ve şehir savaşları

Bugün ABD tehdidi yoğunlaşırken Maduro, tarihin bu deneyiminden ilham alarak ülke genelinde 280 gerilla konuşlanma bölgesi kurma talimatı verdi. “Uzun süreli direniş” adı verilen yeni plan; And Dağları’ndan Karakas’ın sokaklarına kadar tüm ülkeyi parçalara ayrılmış savunma bölgelerine dönüştürmeyi amaçlıyor.

İkinci strateji olan “anarşizasyon”, olası bir ABD işgaline karşı çok daha sert bir cevap öngörüyor. Bu planda ABD güçleri başkente girdiği an Karakas, Felluce veya Halep benzeri ağır bir şehir savaşına dönüştürülecek ve işgal maliyeti Washington için katlanılamaz hale getirilecek.

Maduro, “8 milyon gönüllü savunma gücü” bulunduğunu söylerken bazı uzmanlar bu rakamı abartılı buluyor. Buna karşın ülkenin 5–7 bin civarında eğitimli paramiliter güce sahip olduğu değerlendiriliyor. Yaklaşık 60 bin kişilik düzenli ordu ise Soğuk Savaş döneminden kalma sınırlı teçhizata sahip olsa da, planın amacı doğrudan zafer değil, ABD’nin siyasi ve askerî maliyetini yükseltmek.

Latin Amerika’da ABD’nin müdahale geçmişi—1954 Guatemala darbesi, 1989 Panama saldırısı, Küba’ya onlarca yıllık ambargo—bugün Caracas’ın neden yüksek teyakkuzda olduğunu açıkça gösteriyor.

Asimetrik savaşın 21. yüzyıl bilançosu: Afganistan, Irak, Suriye

Afganistan, asimetrik savaşın Amerikan ordusunu nasıl tükettiğinin en çarpıcı örneği oldu. 1980’lerde mücahitler Sovyetleri geri püskürttü; 2021’de Taliban, 20 yıl boyunca ABD ve NATO’ya karşı aynı taktiklerle savaşıp kontrolü yeniden ele geçirdi. ABD’nin devasa bütçesi ve teknolojisi, yerel direnişin kararlılığı karşısında sonuç vermedi.

Irak’ta 2003 sonrası şehir savaşları, tünel ağları ve pusu taktikleri ABD’nin tahmin edemediği bir bedel üretti. Suriye’de de çeşitli direniş grupları yıllarca tünel ve yıpratma stratejileriyle üstün hava gücünü sınırladı. Yani asimetrik savaşın mantığı 21. yüzyılda hâlâ geçerli.

Ancak Venezuela’nın zorlukları da var: Ülke daha şehirleşmiş, uluslararası askerî desteği sınırlı ve ekonomik kriz nedeniyle halk desteği karmaşık bir tablo sergiliyor. Yine de ABD’nin Irak ve Afganistan sonrası yeni bir “bataklık” riskine girmek istemeyeceği, Caracas’ın en güçlü caydırıcı unsuru olabilir.

Sonuç

Maduro’nun Vietnam tarzı gerilla stratejisi, Venezuela’nın konvansiyonel bir savaşta ABD’ye karşı dezavantajlarını telafi etmeye dönük bir hamle. Bu stratejinin başarısı; halk desteği, dış yardımlar, eğitim kapasitesi ve uzun süreli direniş iradesine bağlı olacak. Tarih, asimetrik savaşların süper güçleri yıpratabildiğini defalarca kanıtladı. Sorun şu ki, Karayipler’de tarih yeniden mi yazılacak, yoksa Washington geçmişin derslerinden kaçınmayı mı seçecek?