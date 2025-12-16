Hamas: İsrail ateşkesin tek bir maddesine bile uymadı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hamas yöneticilerinden Gazi Hamad, Siyonist işgal rejiminin ateşkes anlaşmasının metnini kasıtlı olarak tahrif ettiğini ve anlaşmanın neredeyse hiçbir maddesini ihlal ya da değişiklik yapmadan bırakmadığını vurguladı.

Tesnim Haber Ajansı Uluslararası Servisi’nin aktardığına göre, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’ın önde gelen isimlerinden Gazi Hamad, yaptığı basın açıklamasında, Gazze’de ateşkesi defalarca ihlal eden Siyonist rejimin anlaşma metniyle oynadığını ve yükümlülüklerini sistematik biçimde çiğnediğini belirtti.

Günlük olarak Gazze’deki gelişmeleri takip eden arabulucuların tanıklıklarına atıfta bulunan Hamad, Hamas’ın ateşkesin ihlaline yol açacak tek bir adım dahi atmadığını, buna karşılık tüm taahhütlerine eksiksiz biçimde bağlı kaldığını ifade etti.

Ateşkes maddelerine dikkat çeken Hamad, anlaşmaya göre İsrail’in ateşkes sürecinde direniş güçlerini hedef alma hakkı bulunmadığını, buna rağmen Siyonist rejimin herhangi bir geçerli delil ya da gerekçe sunmaksızın direniş unsurlarına saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

Siyonist rejimin ihlallerine ilişkin rakamları paylaşan Hamad, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 813’ten fazla ihlalin kayda geçtiğini, bunun günlük ortalama 25 ihlal anlamına geldiğini aktardı. Hamad, bu ihlalleri incelemek üzere kurulması gereken komitenin ise işgal rejimi tarafından bilinçli biçimde hayata geçirilmediğini vurguladı.

Hamaslı yetkili ayrıca, ateşkesin uygulanmaya başladığı tarihten bu yana yaklaşık 400 Filistinlinin şehit edildiğini, bunların yüzde 95’inden fazlasının sivil olduğunu açıkladı. Şehitlerin yüzde 36’sının çocuk, yüzde 15’inin ise kadın olduğunu belirten Hamad, Siyonist saldırıların doğrudan sivil halkı hedef aldığını kaydetti.

Yaralı sayısına da değinen Hamad, toplam yaralı sayısının 991’e ulaştığını; bunların 334’ünün çocuk (yüzde 33), 210’unun kadın (yüzde 22), 51’inin yaşlı (yüzde 5) ve 144’ünün sivil erkek (yüzde 39) olduğunu bildirdi. Direniş güçlerinin yaralılar içindeki oranının ise yüzde 1’i dahi aşmadığını söyleyen Hamad, bu tablonun saldırıların tamamen sivil karakter taşıdığını açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Gazi Hamad, Siyonist rejimin konutlara yönelik sistematik yıkım politikasına da dikkat çekerek, işgal güçlerinin günlük olarak yerleşim alanlarını hedef aldığını ve şimdiye kadar 145 evin, bölgeleri yaşanmaz hale getirmek amacıyla yıkıldığını söyledi.

Basın açıklamasının bir diğer bölümünde insani yardımların durumuna değinen Hamad, işgalcilerin “çift kullanımlı” bahanesiyle gıda, temel ihtiyaç maddeleri, tıbbi malzemeler, ilaçlar ve hatta barınma çadırlarının Gazze’ye girişini engellediğini, insani yardımları açık bir baskı aracına dönüştürdüğünü belirtti.

Uluslararası kaynaklara göre ise UNRWA başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşa ait binlerce ton insani yardımın Mısır topraklarında, Gazze sınır kapılarında bekletildiğini ve Siyonist rejimin bu yardımların kuşatma altındaki Gazze’ye ulaşmasını engellemeyi sürdürdüğü bildiriliyor.