İran ve Rusya arasında nükleer ortaklık

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran, elektrik üretimini artırmak ve bu alanda stratejik bağımsızlığını güçlendirmek amacıyla uzun vadeli programlar çerçevesinde Rusya ile nükleer iş birliğini genişlettiğini ve yeni nükleer enerji santrallerinin kurulmasına yönelik planlarını açıkladı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, son aylarda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından gerçekleştirilen tüm denetimlerin, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nin izniyle yapıldığını belirtti.

Kemalvendi, bu denetimlerin herhangi bir saldırıya maruz kalmamış nükleer sanayi alanlarını kapsadığını vurgulayarak, bu çerçevede Ajans ile teknik iş birliğinin sürdüğünü ifade etti.

Uluslararası iş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Kemalvendi, İran ile Rusya arasında nükleer alanda aktif bir iş birliği bulunduğunu, hâlihazırda faal bir nükleer santral ile inşası süren iki santralin olduğunu kaydetti. Ayrıca, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı’nın Moskova’ya gerçekleştirdiği son ziyaret sırasında büyük ölçekli enerji santrallerinin inşasına yönelik yeni sözleşmelerin imzalandığını aktardı.

Kemalvendi, İran’ın uzun vadeli programlar kapsamında Rusya ile birlikte Sirk bölgesinde her biri 1200 megavat kapasiteli dört nükleer enerji santrali inşa etmeyi planladığını, bu projelerle toplamda yaklaşık 20 bin megavat nükleer elektrik üretiminin hedeflendiğini açıkladı.

İran’ın ulusal vizyonunun, nükleer enerji santrallerinin tamamen yerli imkânlarla inşa edileceği bir aşamaya ulaşmayı amaçladığını belirten Kemalvendi, kısa süre önce Rus bir heyetin Tahran’ı ziyaret ettiğini ve iki ülkenin şu anda küçük ölçekli nükleer reaktörlere ilişkin bir iş birliği protokolü üzerinde çalıştığını söyledi. Kemalvendi, “Dünya hızla bu tür reaktörlere yöneliyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da dün yaptığı açıklamada, Rusya-İran ilişkilerinin Moskova’nın dış politikasında öncelikli bir konumda olduğunu vurguladı. Lavrov, Rusya’nın İran’ı ve onun meşru haklarını destekleme konusundaki kararlılığını yineleyerek, bölgesel ve uluslararası krizlerin çözümünde diyalogun önemine dikkat çekti.