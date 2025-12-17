Venezuela: ABD sömürgesi olmayacağız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Venezuela Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarının, Washington’un Venezuela’nın petrol, toprak ve madenlerini ele geçirme niyetini açığa çıkardığını belirtti.

Rodriguez, Caracas’ın ABD’nin varlıklarını çaldığı iddiasını reddederek, Trump’ın Venezuela’yı denizden kuşatma hamlesinin uluslararası hukuku, serbest ticareti ve deniz taşımacılığı özgürlüğünü ihlal ettiğini vurguladı.

Venezuelalı yetkili, Trump’ın Venezuela’nın doğal kaynaklarının kendisine ait olduğunu varsayarak, deniz ablukası yoluyla ülkenin zenginliklerini yağmalamaya çalıştığını ifade etti. Rodriguez, Washington’un bu hamlesinin, Venezuela’nın doğal kaynaklarını ele geçirme amacıyla yürütülen geniş çaplı bir yalan ve manipülasyon kampanyasının parçası olduğunu dile getirdi.

Rodriguez, Caracas’ın her zaman ABD’nin hegemonik hedeflerinin tehdidi altında olduğunu ve Venezuela’nın bir daha hiçbir sömürge veya yabancı güç altında olmayacağını vurguladı.

Venezuelalı bakan, Caracas’ın, Karayipler ve ötesindeki doğal kaynaklar üzerindeki egemenlik haklarını, ticaret ve deniz taşımacılığı özgürlüğünü uluslararası hukuk, Venezuela Anayasası ve BM Şartı çerçevesinde koruyacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Salı günü Venezuela’ya yönelik tam deniz ablukası uygulandığını duyurdu ve ülkenin petrol taşıyan tüm tankerlerini yakalanma riski altında ilan etti.