HTŞ iktidarda, IŞİD sahada: Suriye'de terör yeniden zirveye ulaştı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Suriye’nin üç farklı noktasında bu hafta gerçekleşen ve terör örgütü IŞİD’in üstlendiği saha eylemleri, örgütün son bir yılda oluşan güvenlik boşluğunu fırsata çevirerek yeniden toparlandığını ve Suriye’nin doğusundaki Badiye bölgesinden batıdaki nüfus merkezlerine doğru ilerlediğini ortaya koydu.

IŞİD, son günlerde Tedmur, Bukemal ve İdlib’de düzenlediği üç ayrı saldırıyla yeniden gündemin üst sıralarına taşınarak, Suriye’deki güvenlik tablosunun daha da karmaşık bir hal alacağını gösterdi.

İlk saldırı cumartesi günü Tedmur kentinde gerçekleştirildi. Bu saldırıda, aralarında iki asker olmak üzere 3 ABD vatandaşı öldürüldü. Bu olay, Aralık ayında Beşşar Esed hükümetinin devrilmesinden sonra Suriye’de ABD güçlerine yönelik ilk ölümcül saldırı olarak kayda geçti. Operasyonun, Suriye silahlı yapıları içine sızan ve “yalnız kurt” olarak tanımlanan bir IŞİD mensubu tarafından gerçekleştirildiği, saldırganın daha sonra ABD güçleri tarafından öldürüldüğü bildirildi.

İkinci IŞİD saldırısı ise pazar günü, Suriye’deki geçici yönetimin İçişleri Bakanlığına bağlı güçlere yönelik bir pusu şeklinde gerçekleşti. Bu saldırıda, Heyet Tahrir eş-Şam’a bağlı 4 güvenlik unsuru öldürüldü, 1 kişi yaralandı. Saldırının, Halep–Maaret en-Numan yolunda, İdlib’in güney kırsalında tek bir IŞİD mensubu tarafından otomatik silahla gerçekleştirildiği belirtildi. Terör örgütü IŞİD, pazartesi günü propaganda kanallarından yayımladığı açıklamayla İdlib saldırısının sorumluluğunu üstlendi.

Salı günü ise Bukemal kentinde bir cami yakınında, Suriye yönetimine bağlı güçlere ait bombalı araç patlatıldı. IŞİD henüz bu saldırıyı resmen üstlenmemiş olsa da, Deyrizor’daki yoğun IŞİD varlığı ve haftanın önceki saldırıları dikkate alındığında, bu eylemin de örgütle bağlantılı olduğu yönünde güçlü değerlendirmeler yapılıyor.

Söz konusu saldırılar, uzmanların uzun süredir IŞİD’in Suriye’ye geri dönüşü konusunda yaptığı uyarıların somutlaştığı bir dönemde gerçekleşti. Analistlere göre örgüt, ideolojik yakınlık bulunan ve geçici yönetim lideri Muhammed el-Colani’nin politikalarından rahatsız olan unsurları saflarına katmak için özel bir plan yürütüyor.

Yaklaşık üç ay önce Şam’daki Mar Elias Kilisesi’ne düzenlenen ve 25 kişinin öldüğü, 60’tan fazla kişinin yaralandığı bombalı saldırıdan bu yana, IŞİD’in eylemlerinde taktiksel bir sıçrama yaşandığına dikkat çekiliyor. Örgüt, Esed hükümeti döneminde daha çok Deyrizor ve Halep’te SDG güçlerini hedef alırken, son saldırıların Şam, Tedmur ve İdlib gibi alanlara yayılması bu dönüşümün açık göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bu çerçevede, Suriye’deki yeni yönetim ciddi şekilde eleştiriliyor. Eleştirilerde, Şam’daki geçici yönetimin tekfiri yapıların büyümesini engellemek yerine, tüm enerjisini Batılı ülkelerin desteğini kazanma ve dış meşruiyet arayışına harcadığı vurgulanıyor.

Daha önce Al Jazeera tarafından da aktarıldığı üzere, IŞİD hücreleri yılın başından itibaren Deyrizor çöllerinden çıkarak Humus, Halep ve Şam kırsalı başta olmak üzere birçok bölgeye yayılma kararı aldı. Özellikle örgütün doğudan batıya, yani büyük nüfus merkezlerine yönelmesi, eleman devşirme kapasitesini ciddi biçimde artırabilecek bir gelişme olarak görülüyor.

IŞİD’ın yalnızca sivil alanlardan değil, aynı zamanda geçici yönetime bağlı ve Colani’nin çizgisinden rahatsız olan silahlı unsurları da hedeflediği belirtiliyor. Bu bağlamda, örgütün Halep için yeni bir “vali” atadığı ve bu ismin, Colani ve Şam’daki mevcut kadrolar gibi eski El Nusra Cephesi mensubu olduğu bildirildi. Bu adım, IŞİD’in Suriye’deki tekfiri unsurlara yönelik açık bir çağrı ve mesaj olarak değerlendiriliyor.