Çin’den ABD’ye uyarı: "Tek Çin" ilkesini ihlal etmeyin

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, ABD’nin yeni ulusal güvenlik stratejisini yayımlamasına sert tepki gösterdi. Zhu, Washington yönetiminin “tek Çin” ilkesine ve Çin-ABD arasında imzalanan üç ortak bildirinin hükümlerine eksiksiz şekilde bağlı kalması gerektiğini vurguladı.

Çinli yetkili, ABD’li karar vericilere Tayvan adasıyla ilgili meselelerde daha temkinli bir yaklaşım benimsemeleri çağrısında bulunarak, adadaki ayrılıkçı azınlığın Çin ile ABD’yi karşı karşıya getirmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Zhu Fenglian, “Dünyada yalnızca tek bir Çin vardır ve Tayvan’ın sözde bağımsızlığı, Tayvan Boğazı’nda barış ve istikrarla kesinlikle bağdaşmaz” diyerek, ayrılıkçı projelerin bölgeyi çatışmaya sürükleyeceği uyarısında bulundu.

ABD’nin, fiilen özerk şekilde yönetilen Tayvan adasının başlıca destekçilerinden biri olduğuna dikkat çekilen haberde, Washington’un ve müttefiklerinin—özellikle Japonya’nın—izlediği politikaların son aylarda Tayvan Boğazı’ndaki gerilimi tırmandırdığı belirtildi. Pekin yönetimi, bu tutumun bölgesel barış ve istikrara yönelik açık bir tehdit oluşturduğunu vurguluyor.