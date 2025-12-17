Yemen’den sert tepki: ABD’nin Venezuela kuşatması uluslararası barışı tehdit ediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Venezuela’ya yönelik düşmanca hamlelerini sert bir dille kınayarak, Washington yönetiminin kendi hegemonyasına boyun eğmeyen tüm ülkelere karşı sistematik bir düşmanlık izlediğini ve bu politikaların uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.

Yemen Dışişleri ve Göçmenler Bakanlığı salı gecesi yayımladığı bildiride, ABD’nin Venezuela’ya karşı askeri yığınak yapması, hava sahasını kapatması ve bir petrol tankerine el koyması da dahil olmak üzere gerilimi sürekli tırmandıran adımlarını şiddetle mahkûm etti.

Bakanlık, Washington’un Caracas’a yönelik saldırgan politikalarının sürmesinin ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunarak, bu yaklaşımın Karayipler bölgesinin istikrarını tehdit ettiğini, uluslararası barış ve güvenliği ise zayıflattığını ifade etti.

Açıklamada, ABD’nin Venezuela’ya karşı yürüttüğü askeri seferberlik, hava sahası kısıtlamaları ve petrol tankerine el koyma gibi provokasyonlara karşı uluslararası toplumun sessiz kalması da eleştirildi. Yemen Dışişleri Bakanlığı, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi, tüm gerilim artırıcı adımların durdurulması, diyalog yolunun açılması ve anlaşmazlıkların barışçıl yöntemlerle çözülmesi çağrısında bulundu.

Bildiride, ABD’nin bu hamlelerinin, Birleşmiş Milletler Şartı’nın açık ihlali olduğu, Venezuela’nın egemenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğünü hedef aldığı vurgulandı. Yemen Dışişleri Bakanlığı, Washington’un bağımsız karar alma iradesini koruyan ve sömürgeci bağımlılık zincirlerinden kurtulmaya çalışan ülkelere karşı her zaman düşmanca politikalar izlediğini kaydetti.

Öte yandan, Donald Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD silahlı güçlerinin Venezuela limanlarını kuşattığını ve Washington’un izni olmadan hiçbir petrol tankerinin giriş-çıkış yapamayacağını duyurdu.

Reuters’ın aktardığına göre Trump, Beyaz Saray’daki basın toplantısında Nicolas Maduro hükümetini “terör örgütü” olarak nitelendirerek, bu hukuksuz adımların sözde ABD “ulusal çıkarlarını korumak” ve Venezuela’nın “terör gruplarını desteklediği” iddiasıyla atıldığını savundu.

Trump ayrıca, Venezuela’nın tamamen kuşatma altına alındığını, Güney Amerika tarihindeki en büyük deniz gücünün bu ablukanın uygulanmasında görev aldığını iddia ederek, Venezuela’nın “ABD’den çalındığını” öne sürdüğü petrol, toprak ve diğer varlıkları geri verene kadar bu durumun süreceğini söyledi. Ancak Trump, Venezuela’nın hangi ABD topraklarını “çaladığına” dair somut bir açıklama yapmadı.

Reuters, Trump’ın Venezuela petrol tankerlerine yönelik abluka kararının ardından ABD ham petrol fiyatlarının yaklaşık yüzde 1,5 oranında arttığını da bildirdi.