Yemen’de emperyal mücadele: Suudi-BAE savaşı İsrail'e alan açıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen’in güneyinde faaliyet gösteren siyasi aktivist Arif Musenna el-Amiri, ülkede yaşanan son gelişmelerin bölgesel ve uluslararası bir proje çerçevesinde, yabancı güçlerin nüfuz alanlarını yeniden dizayn etmeyi hedeflediğini söyledi.

El-Amiri, Suudi Arabistan’ın geçmişte verdiği taahhütlere bağlı kalmadığını belirterek, bugün Yemen’de yaşananların yeni dayatmalar yoluyla yayılmacı planların hayata geçirilmesi amacı taşıdığını ifade etti. Bu planların merkezinde ise özellikle Siyonist rejimin bölgede nüfuzunu genişletme hedefinin bulunduğunu vurguladı.

Yemen’de ya da başka herhangi bir bölgede Birleşik Arap Emirlikleri’nin varlığının, İsrail’le bağlantılı dış projelerden bağımsız düşünülemeyeceğini dile getiren el-Amiri, Siyonist rejimin, BAE’nin paralı unsurları olarak nitelendirdiği Güney Yemen Geçiş Konseyi içindeki grupları desteklediğini; bu destekle Yemen’in zayıflatılmasının ve istikrarının hedef alındığının altını çizdi.

El-Amiri, Birleşik Arap Emirlikleri’nin askeri ve siyasi destek almasına rağmen Yemen’de ve diğer bölgelerde planlarını hayata geçirmekte başarısız olduğunu belirterek, bu başarısızlığın ardından ABD ve Siyonist rejimin, Yemen’de yeni denklemler dayatmak üzere doğrudan devreye girdiğini söyledi. Yemen’in giderek uluslararası güçlerin çıkar çatışmalarının sahnesine dönüştürüldüğünü ifade eden el-Amiri, Yemen halkının bu komplolara karşı son derece uyanık olması gerektiğini vurguladı.

Haberde ayrıca, son günlerde Yemen’in doğu ve güney bölgelerinde, Suudi Arabistan ve BAE’ye bağlı paralı güçler arasında (sözde Yemen hükümeti ile Güney Yemen Geçiş Konseyi unsurları) şiddetli çatışmalar yaşandığına dikkat çekildi. Bu gerilimleri yönetmek amacıyla kısa süre önce Suudi-Emirati ortak bir heyetin Yemen’e giriş yaptığı bildirildi.

Öte yandan, Riyad’ın Mehra vilayetinde BAE’ye bağlı paralı unsurlarla mücadele için yeni güç devşirmeye başladığı, buna karşılık Emirlikler’e bağlı güçlerin ise Riyad’ın desteklediği sözde Yemen hükümetiyle iş birliğini askıya aldıklarını ilan ettikleri aktarıldı.